Prezes MSM Mońki: współpraca z HoReCa wpływa na wyniki mleczarni

Współpraca na linii HoReCa – branża mleczarska jest zawsze dużym wyzwaniem. Jest to rynek, który dla nas jaki przedsiębiorstwa zawsze ma wpływ na wyniki finansowe - mówi Stanisław Jamiołkowski, Moniecka Spółdzielnia Mleczarska w Mońkach.

Stanisław Jamiołkowski, Moniecka Spółdzielnia Mleczarska w Mońkach o współpracy z HoReCa

Podkreśla, że przy współpracy z HoReCa, to co jest istotne i wpływa na „relację” to znowu jakość produkt. - To na co zawsze należy zwracać uwagę to składniki, z których wyrabiane są produkty ostateczne. Co oznacza, że na nas jako na producencie spoczywa obowiązek współpracy z najlepszymi dostawcami przy zachowaniu najwyższych standardów. Kontrola na każdym etapie wytwarzania sprawia, iż produkty są najwyższej jakości, czego gwarancją jest Zakładowy Kodeks Dobrej Praktyki Produkcyjnej / Dobrej Praktyki Higienicznej GMP/GHP oraz System HACCP - mówi prezes Jamiołkowski.

Inwestycje w jakość w MSM Mońki

Duże nakłady inwestycyjne w MSM Mońki w ostatnich latach spowodowały, że firma jest ciągle rozbudowywana i unowocześniana. Zakład został między innymi wyposażony w automatyczną linię do produkcji serów dojrzewających, z wydajnością do 600 tysięcy litrów mleka na dobę. - W MSM Mońki stawiamy sobie za cel oferowanie tradycyjnych i regionalnych produktów z zachowaniem nowoczesnych rozwiązań oraz kanałów sprzedaży - mówi Stanisław Jamiołkowski.

- W naszej ocenie, najważniejszy jest produkt – to z czego jest zrobiony, od jakich producentów pochodzą poszczególne składniki. Na ten moment skupiamy się głównie na tym obszarze - puentuje prezes.

