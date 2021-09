Prezes OSM Grodzisk Maz.: Produkty mleczne muszą zdrożeć

Rosną ceny surowca oraz opakowań, ale na razie nie możemy tego przełożyć na ceny wyrobów mleczarskich. Produkty gotowe muszą zdrożeć - nie ma innej możliwości - mówi Tadeusz Proczek, prezes OSM w Grodzisku Mazowieckim.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 15-09-2021, 12:30

OSM Grodzisk Mazowiecki: będą wyższe ceny nabiału

Wzrost kosztów produkcji sprawia, że wyroby mleczne muszą zdrożeć, pytanie tylko jak do tego będą podchodzili konsumenci. Sieci handlowe będą musiały ustąpić, aby te ceny zmieniać. Przy obecnych cenach nie da się rentownie produkować - uważa Tadeusz Proczek.

Wzrost cen produktów mlecznych o 15 proc.

Jego zdaniem, wzrost cen nastąpi jeszcze w tym roku. - Jeśli chodzi o rozmowy nt. zmiany cen, to są one prowadzone od paru miesięcy. Nie jest to proces szybki, on zawsze trochę trwa. Uważam, że w końcówce września, najdalej w październiku będziemy już obserwować wzrost cen na półkach. Aby produkcja była rentowna, to ceny powinny wzrosnąć o około 15 proc. - twierdzi prezes OSM w Grodzisku Mazowieckim.

Mleczarstwo - rosną koszty produkcji

Podkreśla natomiast, że może się okazać, że na koniec roku te nowe ceny znowu będą nierentowne. - Dziś nie mamy stabilnej ceny opakowań - one przy każdym zamówieniu rosną. Ceny energii także stale rosną. Inflacja wymusza wzrost wynagrodzeń. To wszystko przekłada się na ogólny wzrost kosztów. Mamy strasznie nieprzewidywalny czas związany ze wzrostem cen surowców i opakowań - nie da się ocenić jak branża będzie mogła funkcjonować w przyszłym roku i jakie ceny produktów będziemy mieli - mówi prezes Proczek.

Ceny mleka w skupie - będą wzrosty?

Zapytany o nastroje rolników, powiedział, że spółdzielnia ma dosyć silną presję na wzrost ceny mleka.

- Ta presja była bardzo silna zwłaszcza na początku roku, teraz została nieco złagodzona ze względu na mnogość pracy w gospodarstwach. Jest jednak zrozumiała dlatego, że bardzo zdrożały surowce do produkcji rolniczej, w tym mlecznej. Wzrost cen mleka nie przekłada się na wzrost dochodowości rolników - wzrosły ceny pasz, nawozów, śruta rzepakowa i sojowa. Wzrost cen stali przekłada się na wzrost cen maszyn i urządzeń - wymienia Tadeusz Proczek.