Prezes OSM Koło: Zarzut autorytarnych rządów do nas nie przystaje

Farmer: Uczestnicy marcowych wystąpień czują się zlekceważeni – nie zaprosił ich Pan do rozmów, ani nie odpowiedział oficjalnie na przedstawione postulaty.

Czesław Cieślak: Nigdy nie odmawiałem dialogu i zarzut ten uważam za niesprawiedliwy i nieuzasadniony. Nikt po marcowej obniżce ceny skupu mleka nie zadzwonił do mnie ze skargą, ani nie domagał się wyjaśnień dotyczących tej decyzji. Gdy grupa niezadowolonych dostawców na początku marca zaprotestowała pierwszy raz, ich delegacja spotkała się najpierw z Radą Nadzorczą, a później również i ja zostałem zaproszony do rozmów. Nie unikałem tego spotkania, ani odpowiedzi na zadawane pytania (...) Później do wszystkich dostawców rozesłałem również informacje o wynikach finansowych spółdzielni i pismo, w którym odniosłem się do protestu i stawianych postulatów. Swoje stanowisko przedstawiłem również w opublikowanym oświadczeniu.

We wspomnianym oświadczeniu wspomina Pan o ewentualnej podwyżce cen skupu mleka. Czy spełni ona oczekiwania protestujących dostawców?

Cena mleka wzrasta o 5 groszy na litrze, a więc wraca do poprzedniego poziomu. To nie spełnia żądania protestujących, którzy domagają się nie tylko powrotu do poprzedniej stawki, ale jeszcze kolejnego wzrostu o 10 groszy powyżej ceny z lutego br. Spółdzielnia nie funkcjonuje jednak w próżni, cena musi być adekwatna do naszych możliwości, a więc przede wszystkim cen zbytu mleka w proszku i masła, których jesteśmy producentem. Muszę też zauważyć, że w ub.r. w maju z powodu trudniej sytuacji na rynku cena skupu mleka spadła o 20 gr. Wtedy nie było jednak żadnych protestów, spółdzielcy zrozumieli, że takie posunięcie jest konieczne, by mleczarnia przetrwała. Zastanawia więc, czemu protest wybucha wtedy, gdy stawka spada zaledwie o 3%.

Pojawiają się zarzuty, iż sprawuje Pan w spółdzielni rządy autorytarne.

Zarzut autorytarnych rządów nijak do naszej spółdzielni nie przystaje. W ub.r. mimo pandemii odbyło się ponad 20 zebrań rejonowych. To one są właściwym forum do dyskusji. Rolnicy w tajnych głosowaniach wybierają swoich przedstawicieli. Podobnie w tajnym głosowaniu spółdzielcy udzielają lub nie absolutorium prezesowi. Niewiele jest jeszcze w kraju podobnych, równie demokratycznych spółdzielni. To nie ja wybieram przedstawicieli rolników i nie ja decyduję o składzie Rady Nadzorczej, która faktycznie podejmuje decyzje, które zarząd realizuje.

W opinii protestujących prowadzona przez Pana strategia ekspansji może okazać się dla spółdzielni szkodliwa.

Faktem jest, iż przejęliśmy 6 mleczarni, ale dla porównania Mlekovita przejęła ich 20, a Grajewo – 15. Gdybyśmy nie wykorzystali tych okazji, z pewnością nie stalibyśmy się taką mleczarnią, jaką dziś jesteśmy. Takie kroki dyktował nam rynek i zagwarantowały nam one perspektywy rozwoju.

