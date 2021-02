Prezes OSM Kosów Lacki: Mleczarstwo może zostać pominięte w unijnym wsparciu

Zwraca uwagę, że w proponowanym przez Ministerstwo planie zasadniczymi beneficjentami programów będą: rolnik indywidualny, grupy producentów rolnych oraz organizacje producentów. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność przetwórstwa produktów rolnych zostały wymienione tylko na stronach 112-114 dokumentu liczącego łącznie 151 stron. W szczególności w całym dokumencie decydującym o przyszłych dotacjach branża przetwórstwa mleka jako beneficjentów nowych funduszy wprost wymieniono tylko organizacje producentów. Na stronie 112 dokumentu pojawia się jedyny przykład programu wsparcia branży przetwórstwa (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa), jednak w naszej ocenie nie otrzymał on wystarczającej uwagi oraz szczegółowości. Branże wspierane zostały „uwzględnione” w Załączniku nr 1 do Traktatu UE, gdzie wymieniono produkty rolne, których przetwórstwo będzie uprawniać do uzyskania wsparcia.

- Wobec powyższego, z uwagi na pominięcie w dokumencie przetwórców mleka zachęcam kolegów do wzięcia udziału w tym procesie tak, aby podkreślić rolę przetwórstwa w przyszłym programie podziału funduszy. Jeżeli przetwórstwo będzie przedstawione niewystarczająco w dokumencie, na podstawie którego pisane są późniejsze rozporządzenia to istnieje ryzyko, że naborów wniosków będzie mało, a budżety będą niskie. Ile dla OSM w Kosowie Lackim znaczy wsparcie unijne podkreślałem to na łamach Portalu Spożywczego wielokrotnie - zauważa Andrzej Minarczuk.

- Autorzy programu muszą mieć świadomość tego, że branża mleczarska pracuje na 1-2% marży i wszelkie większe inwestycję nigdy by nie powstały gdyby nie wsparcie unijne. Ufam, że w dyskusje w tym temacie aktywnie włączą się organizacje mleczarskie - podkreśla.