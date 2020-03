Prezes OSM Kosów Lacki: Spadają zamówienia dla HoReCa

Podkreśla, że panuje dzisiaj ogromna nerwowość i duże spadki cen na rynku płynów, ale upatruje w tym działanie pośredników. - Faktem jest też i to, ze rynek jest kompletnie nieprzewidywalny i nikt nie chce zostać z towarem. Stąd ostrożne zakupy i presja na nie naturalne obniżki cen płynów – uważa.

OSM w Kosowie od dłuższego czasu stosuje duży reżim sanitarny w zakładzie i u swoich pracowników. Pracownicy i rolnicy zostali poinformowani pisemnie o nadzwyczajnej, niespotykanej dawno sytuacji. W ubiegłym tygodniu do zakładu dotarły wytyczne GIW-u dot zasad postępowania z inwentarzem w gospodarstwie objętym kwarantanną.



Zapytany o logistykę, powiedział, że jak na razie firma nie ma żadnych problemów logistycznych w ekspedycją towaru.



- Z całą pewnością na rynku nie zabraknie wyrobów mleczarskich. - Wręcz przeciwnie, przy problemach logistycznym w eksporcie może być go więcej niż zwykle, a to pewnie zmuszać będzie producentów do korekty cen. Ale dzisiaj przewidywanie na najbliższe dni jest jak wróżenie z fusów. Sytuacja zmienia się błyskawicznie – zastrzega Andrzej Minarczuk.