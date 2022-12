Duża część myślących przedsiębiorców wie, że 2023 rok trzeba przede wszystkim przeżyć. Na zarabianie pieniędzy przyjdzie jeszcze czas – mówi Andrzej Minarczuk, prezes OSM Kosów Lacki.

Prezes OSM Kosów o kosztach produkcji

W jego ocenie trwa wyczekiwanie czy hossa wróci. Prezes Minarczuk zaznacza, że do obniżenia ceny surowca trzeba podchodzić bardzo ostrożnie, by nie zniechęcić do produkcji mleka tych rolników, u których koszty wyprodukowania mleka są bardzo wysokie. To są np. rolnicy którzy mają kredyty.

Spadają ceny produktów mleczarskich, ale nie w sklepach

- Tymczasem tylko w grudniu straty przetwórców będą ogromne. Cena masła w ciągu 2 tygodni spadła o 30-40 proc. W ślad za masłem spada również cena serów. Niestety, to co mnie mocno irytuję to fakt, że niższe ceny u producentów są absolutnie obojętne dla klienta w sklepie – podkreśla prezes spółdzielni z Kosowa Lackiego.

Prezes OSM Kosów o prognozach na 2023

Minarczuk uważa, że trudno prognozować rozwój sytuacji w branży mleczarskiej w 2023 roku. Na pewno decydujące znaczenie będą miały koszty funkcjonowania zakładów. Gaz, energia, płaca minimalna, inflacja to główne zmartwienie w nadchodzącym roku. Brakuje jasnej informacji że strony rządu na co mogą liczyć przedsiębiorcy.

Prezes OSM Kosów: Rok 2023 trzeba przeżyć

Cena energii dla OSM Kosów w związku z tarczą powinna być na takim samym poziomie jak w br., ale już cena gazu jest wielką niewiadomą. A to w przypadku Kosowa wydatek miesięczny rzędu 1 mln złotych. Wraz z końcem roku spływają informacje o podwyżkach środków czystości, opakowań itp. Na szczęście nie są to duże podwyżki. Duża część myślących przedsiębiorców wie, że przyszły rok trzeba przede wszystkim przeżyć. Na zarabianie pieniędzy przyjdzie jeszcze czas. Dlatego w mojej ocenie I kwartał przyszłego roku zdecyduje o tym, jaki będzie cały rok – dodaje. – uważa Andrzej Minarczuk.

