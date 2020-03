Prezes OSM Krasnystaw: Branża mleczarska powinna mieć alternatywę

Podkreśla, że spółdzielnie nie mogą zostawić swoich dostawców samych i na pewno tego nie zrobią. - Nie możemy zostawić rolników na pastwę losu. Nie rozumiem, dlaczego nie ma żadnej alternatywy na przerzut mleka. Przecież krowy dają mleko bez przerwy i bez względu na to czy jest wirus czy nie. Co mają zrobić z tym surowcem rolnicy, jeśli zakład zostanie zamknięty? A to stanie się prędzej czy później. Brak planu awaryjnego uważam za karygodne i skandaliczne. Podkreślam, to jest sytuacja absolutnie wyjątkowa – mówi prezes spółdzielnie z Krasnegostawu.



Jeśli zostawimy rolników samych z nieodebranym mlekiem, to co się z nim stanie? Gdy zakład, który zostanie zamknięty z powodu kwarantanny, będzie chciał wznowić produkcję, może już niemieć czego przetwarzać. To bardzo poważny i palący problem, a jego zaniedbanie to skandal – podkreśla prezes Badach.



OSM Krasnystaw dziennie odbiera 400 tys. litrów mleka, Mlekowita i Mlekpol po kilka milionów. - Kto przejmie tyle surowca, jeśli wirus wejdzie do jakiegoś zakładu? Tu trzeba działać szybko i wspólnie – podkreśla Tadeusz Badach.



- W dniu w którym pojawił się pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce ogłosiłem w naszej spółdzielni stan wyjątkowy – każdemu była mierzona temperatura, tylko jedno wejście na teren zakładu było otwarte, a każdy kto wrócił z zagranicy został przez nas wysłany na 14-dniową kwarantannę. Musimy chronić zakład, całą załogę, kierowców, a przede wszystkim rolników – mówi.



To wszystko zrobiliśmy już w pierwszym dniu. Dodam, że spotkałem się z dosyć dziwnym zachowanie poza zakładem. Niektóre komentarze były co najmniej głupie Czas jednak pokazał, że mieliśmy rację – zauważa Tadeusz Badach.

