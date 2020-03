Prezes OSM Piątnica: Bezpieczeństwo pracowników jest dla nas priorytetem

Na terenie wszystkich zakładów należących do OSM Piątnica, prowadzimy akcję informacyjną na temat konieczności przestrzegania zaostrzonych zasad higieny, a także metod postępowania w przypadku zaobserwowania u siebie niepokojących objawów. Na terenie całego zakładu zostały rozmieszczone dodatkowe punkty, w których można dezynfekować ręce. Dodatkowo, przed wejściem wprowadziliśmy bezwzględny obowiązek pomiaru temperatury u pracowników, by na teren zakładu nie dostała się osoba mająca jakiekolwiek niepokojące objawy. W całej Spółdzielni wprowadziliśmy ograniczenie kontaktów indywidualnych i spotkań oraz tam gdzie jest to możliwe pracę zdalną.

Podkreśla, iż zakłady produkcyjne OSM Piątnica działają zgodnie z planem, ponieważ zamówienia utrzymują się na bardzo wysokim poziomie i by je zrealizować, firma pracuje w systemie 3-zmianowym. - Niemniej, mając na uwadze zapewnienie ciągłości procesów produkcyjnych wprowadziliśmy optymalizację i zmiany w organizacji produkcji. Reorganizacja ma na celu ograniczenie kontaktów pomiędzy pracownikami do minimum – polega to m.in. na zmianach w godzinach rozpoczęcia i zakończeni pracy, utworzenie stałych zespołów, przesunięcie godzin spożywania posiłków. Zmieniliśmy również formę wydawania towarów na taką, która pozwoliła wyeliminować kontakt bezpośredni magazynierów z kierowcami – mówi prezes Kalinowski.

Dodaje, że sytuacja rozwija się bardzo dynamicznie, dlatego zarząd reaguje na nią na bieżąco i wprowadza odpowiednie zmiany.