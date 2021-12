Prezes OSM Włoszczowa komentuje zarzuty: Firma ma się dobrze

Naszym celem jest ciągły rozwój oraz tworzenie dobrych warunków dla rozwoju produkcji mleka. Cele te są realizowane poprzez przede wszystkim rozwój bazy surowcowej i oferowanie naszym dostawcom atrakcyjnej ceny mleka, wyższej o około 5 gr od średniej ceny w kraju. W roku 2020 skup mleka był większy o 6,3% w stosunku do skupu w roku 2019 zaś w roku 2021 skup będzie również o 6% większy niż w roku 2020 - mówi Ryszard Pizior, prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowie.

Ryszard Pizior, prezes OSM Włoszczowa /fot. PTWP

- Warto podkreślić, że skup mleka w Polsce w roku 2020 był większy o 2,3% zaś w roku 2021 prawdopodobnie skup będzie zbliżony do tego w roku 2020. Wskaźnik dynamiki skupu jest bardzo ważny bo świadczy o rozwoju i umacnianiu naszej pozycji na rynku mleka. Dzięki szeregu inwestycjom przeprowadzonym w ostatnich latach możliwe jest przerabianie większych ilości skupowanego mleka. Tylko w latach 2018 – 2020 wartość inwestycji przekroczyła 50 mln. zł. Największe z nich to zakup dwóch nowoczesnych linii do krojenia i pakowania sera w plastrach. Produkcja sera w plastrach wzrosła w ostatnich trzech latach prawie czterokrotnie. Wiele inwestycji związanych było z wymianą wyeksploatowanych już maszyn i urządzeń na nowe oraz poprawą infrastruktury technicznej - mówi prezes Pizior.

Wyniki OSM Włoszczowa

Bardzo dobrą kondycję firmy potwierdzają wyniki finansowe osiągnięte w ostatnich latach:

Przychody ze sprzedaży: 2018 – 435,3 mln zł; 2019 – 461,0 mln zł; 2020 – 498,3 mln zł

Zysk netto: 2018 – 0,85 mln zł; 2019 – 3,01 mln zł; 2020 – 4,61 mln zł

Suma bilansowa: 2018 – 164,0 mln zł; 2019 – 170,5 mln zł; 2020 – 178,6 mln zł

Wzrost sprzedaży

Jak podkreśla, rok 2021 Spółdzielnia z Włoszczowej zamknie wzrostem sprzedaży na poziomie około 15 proc., suma bilansową około 185 mln zł. oraz wynikiem netto zdecydowanie wyższym jak w roku 2020. - Średnia cena mleka za 11 miesięcy 2021 r. jest o około 5 gr. wyższa od średniej krajowej, w listopadzie wyniosła 1,81 zł/l netto, przy średniej w kraju około 1,74 zł/l. Dobre wyniki działalności Spółdzielni potwierdzają przeprowadzone w ostatnich latach badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz lustracja ustawowa przeprowadzona w listopadzie 2020 r. - wymienia Ryszard Pizior.

Podkreśla, że wszystkie organy Spółdzielni działają zgodnie z prawem, w oparciu o Statut, ustawę „Prawo Spółdzielcze” oraz aktualnie obowiązujące przepisy prawne. - Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym liczącym 20 osób (aktualnie po rezygnacji 3 członków – 17). Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał. Relacje Zarządu z Radą Nadzorczą są pozytywne, natomiast członkowie, którzy zrezygnowali z funkcji od dłuższego czasu dążyli do konfliktu z Zarządem. W naszej ocenie działali na szkodę Spółdzielni i dążyli do zmian personalnych - mówi prezes Pizior odnosząc się do ostatnich wyrażeń w firmie.

Rada Nadzorcza a Zarząd

- List otwarty Panów: Michała Matuszczyka, Michała Kulińskiego oraz Mirosława Janduły zawiera nieprawdziwe informacje stanowiące pomówienia Zarządu i co do których zostaną podjęte stosowne kroki prawne. Rada Nadzorcza funkcjonowała i funkcjonuje w sposób prawidłowy i nie zachodzą żadne przeszkody w możliwości sprawowania kontroli i nadzoru nad działalnością Spółdzielni. Rada Nadzorcza jest organem samodzielnym i niezależnym od Zarządu. Panowie Matuszczyk, Kuliński i Janduła mają problem, ze zrozumieniem, że pojedynczy członkowie nie stanowią organu Spółdzielni. Organem tym jest cała Rada Nadzorcza i Rada, jako organ kolegialny podejmuje decyzje w formie uchwał. To że Rada nie popierała części wniosków Panów Matuszczyka, Janduły i Kulińskiego wynika z faktu że albo ci panowie nie mieli w określonych kwestiach racji, albo w sposób niedostateczny przekonywali innych do swoich racji. To że określone kwestie nie zostały przegłosowane przez Radę nie może być utożsamiane z tym, ze Rada nie działa lub nie kontroluje działalności Spółdzielni. Twierdzenie przeciwne jest oczywistą nieprawdą i jest niezgodne z zasadami funkcjonowania Spółdzielni - mówi Ryszard Pizior.

Zaznacza, że Spółdzielnia liczy ok. 1400 członków (ponad 1300 z nich aktywnie dostarcza mleko), najwyższy organ Spółdzielni – Zebranie Przedstawicieli liczy 37 członków, Rada Nadzorcza – 20 osób i tylko trzy osoby z tego grona wykazują niezadowolenie.

Lustracja spółdzielni

W dniu 28 września 2021 odbyło się Zebranie Przedstawicieli Spółdzielców. Obrady Zebrania Przedstawicieli były jawne, publiczne i nikt z obecnych, ani jedna osoba (w tym Panowie Matuszczyk, Janduła i Kuliński) nie zgłosiła żadnych zastrzeżeń co do pracy Zarządu i Rady Nadzorczej. Absolutorium dla Zarządu i Rady Nadzorczej udzielono w drodze uchwał podjętych jednogłośnie. Walne Zebranie Członków Spółdzielni Jest miejscem do wymiany poglądów lub zgłaszania zastrzeżeń itd. (na którym nie zgłaszano żadnych zastrzeżeń, a każdy mógł zabrać głos), a nie publikacja nieprawdziwych listów.

Sprawozdanie finansowe Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowie jest co rok badane przez biegłych rewidentów, którzy nie wnosili żadnych zarzutów i zastrzeżeń. - Ponadto w listopadzie 2020 r. odbyła się lustracja Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we Włoszczowie, która obejmowała okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2020 r. Lustrator Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich w dniu 11 marca 2021 r. podczas posiedzenia plenarnego Rady Nadzorczej, zreferował wyniki lustracji przed Radą Nadzorczą w obecności Zarządu oraz w obecności Prezesa Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie – Waldemara Brosia - mówi prezes OSM Włoszowa.

Podkreśla, iż w trakcie lustracji nie odnotowano zdarzeń i nieprawidłowości, które wymagałyby sformułowania wniosków i zaleceń polustracyjnych. Rada Nadzorcza Okręgowej Spółdzielni we Włoszczowie nie składała żadnych zastrzeżeń do lustracji. Na posiedzeniu byli obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej (w tym trzej sygnatariusze listu otwartego). Lustrator odpowiedział na wszystkie zadawane pytania, a wynik lustracji nie budził zastrzeżeń żadnego członka Rady Nadzorczej.