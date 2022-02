Prezes PIM i Spomleku: Utrata ukraińskiego rynku odbije się na branży mlecznej

Ukraina jest znaczącym dla polskiego mleczarstwa rynkiem zbytu i utrata tego kierunku eksportu niewątpliwie odbije się negatywnie na sytuacji w branży - powiedział Edward Bajko, prezes SM Spomlek i Polskiej Izby Mleka.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 25-02-2022, 14:39

Utrata ukraińskiego rynku odbije się na branży mlecznej /fot. PTWP

W tej chwili mleczarnie wstrzymały wysyłki produktów przygotowanych już do eksportu ponieważ niemożliwa jest realizacja płatności.

Wpływ na rynek wewnętrzny

- W pierwszej chwili odczują to głównie eksporterzy, ale jeżeli sytuacja się szybko nie unormuje, to te produkty będą musiały być ulokowane na rynku wewnętrznym i mogą przejściowo wywoływać presję na obniżki cen zbytu przez wszystkie mleczarnie - uważa prezes Bajko.

Mleko w proszku zamiast serów

Zauważa jednak, że na szczęście stosunkowo łatwo jest zmienić kierunek zagospodarowania surowca i przeznaczyć go na produkcję mleka w proszku i masła na eksport do innych krajów. - Obecne ceny światowe na te produkty masowe będą pozwalały na zrealizowanie nieco niższych niż w przypadku eksportu do Ukrainy, ale jednak nadal godziwych marż - dodaje.