Prezes PIM mówi o atutach polskiego mleczarstwa

Polskie produkty mleczarskie wyróżniają się bardzo wysoką jakością i dlatego warto je kupować. Jednocześnie wytwarzane są w oparciu o tradycyjne receptury, co także jest ich dużym atutem - mówi Edward Bajko, prezes Polskiej Izby Mleka i SM Spomlek.

Autor: portalspożywczy.pl/PIM

Data: 06-07-2021, 12:06

Edward Bajko

O tym, że warto spożywać nabiał, nikogo chyba przekonywać nie trzeba. Mleko i jego przetwory powinny znajdować się w codziennej diecie, gdyż dostarczają wielu witamin i składników odżywczych - są doskonałym źródłem wapnia, zawierają również pełnowartościowe białko, cynk, magnez, fosfor oraz witaminy z grupy B, A, D i E. Według zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia, dzieci i młodzież (4-18 lat) powinny spożywać 3-4 porcje mleka lub jego przetworów dziennie. Natomiast osobom dorosłym zaleca się spożywać dziennie 2-3 porcje nabiału.

Szeroka oferta

Wybór artykułów mleczarskich na sklepowych półkach jest ogromny. Czym warto się kierować wybierając nabiał podczas codziennych zakupów? Sięgajmy po produkty, które powstały w polskich zakładach mleczarskich, z mleka wyprodukowanego przez polskich rolników. Powodów dla których warto wybierać rodzime produkty jest kilka. Edward Bajko, prezes Polskiej Izby Mleka, za najważniejszy uznaje bardzo wysoką jakość.

Nowoczesne zakłady

- Polskie zakłady mleczarskie mogą pochwalić się najnowszymi technologiami - podkreśla. - Wiele nowoczesnych linii technologicznych było kupowanych i instalowanych w naszych mleczarniach w ostatnich latach. A więc można powiedzieć, że są one nowsze niż te, które pracują w zakładach w Europie Zachodniej. Nowoczesne technologie stwarzają możliwość lepszej kontroli całego procesu produkcji, dają lepszą jakość.

Jednocześnie zwraca on uwagę na to, że pomimo zaawansowania technologicznego sam proces produkcji odbywa się według tradycyjnych receptur. Dzięki temu można cieszyć się wyjątkowym smakiem naszych produktów mleczarskich. Mówiąc o atutach polskiego nabiału, należy wspomnieć o wysokiej jakości mleka produkowanego przez naszych rolników. Surowiec, który dostarczają do zakładów mleczarskich jest najwyższej jakości. Polskich producentów - na tle innych państw europejskich - wyróżnia tradycyjne podejście do kwestii żywienia, wykorzystanie naturalnych pasz. Nasi rolnicy bazują na paszach wyprodukowanych we własnych gospodarstwach, stosują też mniej niż zachodnioeuropejscy farmerzy tzw. chemii, czyli oprysków czy sztucznych nawozów.

Ciągły rozwój

Polskie mleczarnie stale się rozwijają i ciągle poszerzają swoją ofertę, wprowadzają na rynek nowe produkty. -Dziś oferta polskich zakładów jest bardzo szeroka, kompleksowa. Konsumenci, którzy chcą kupować polskie artykuły, nie muszą w ogóle sięgać po produkty z importu, bo nie ma już takich, których by nie produkowały nasze mleczarnie - mówi Edward Bajko.

Wybierając produkty mleczne wyprodukowane w polskich zakładach, wspieramy polską gospodarkę i rolników. Wyroby te wyróżniają się nie tylko wysoką jakością i doskonałym smakiem, ale i przystępną ceną. Dlatego bez dodatkowych nakładów finansowych - po prostu robiąc codzienne zakupy - możemy wspomóc naszych rolników i firmy oraz pomóc im tworzyć nowe miejsca pracy.

Kampania “#WspieramyPolskieMleczarstwo” realizowana przez Polską Izbę Mleka i sfinansowana z Funduszu Promocji Mleka.