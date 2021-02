Prezes Porozumienia dla Mleczarstwa o bieżących wyzwaniach stojących przed branżą

Jego zdaniem, oznacza to, że rentowność produkcji OMP i masła w UE spadła i może stanowić czynnik ograniczający dalszy wzrost cen mleka w skupie – co poniekąd jest już obserwowane, gdyż w grudniu 2020r. w porównaniu z listopadem 2020r. ceny surowca nieco spadły w większości krajów UE.

- W Polsce w okresie od stycznia do listopada 2020r. zanotowano wzrost eksportu pod względem ilości, jak i wartości wyrażonej w złotych polskich w porównaniu z analogicznym okresem roku 2019. Wartość eksportu wyrażona w euro nieco spadała i można to przypisać w głównej mierze osłabieniu rodzimej waluty względem euro, co jednak prawdopodobnie było jednym z czynników wzrostu wolumenu eksportu oraz jego wartości denominowanej w złotówkach – mówi prezes Hydzik.

Zwraca również uwagę, iż organizacje mleczarskie dostrzegają również fakt zainteresowania branży mleczarskiej produktami pochodzenia roślinnego. - Póki co nie jest to zjawisko masowe, ale liderzy rynku mleka najwyraźniej dostrzegli w tym szansę na rozwój swoich firm i wzrost przychodów, zatem można się spodziewać, że w ich ślady pójdzie więcej firm – mówi Marcin Hydzik.