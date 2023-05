Podczas XII Krajowego Zjazdu Federacji Związków Zawodowych Pracowników Mleczarstwa w Polsce, Andrzej Szczepański przedstawił zarys sytuacji na rynku mleka w naszym kraju. Podkreślił, że w obecnej trudnej sytuacji organizacje związkowe w zakładach staną przed bardzo poważnymi wyzwaniami, bo wiele zakładów może stanąć na granicy bankructwa.

Jaka jest aktualna sytuacja na rynku mleka w Polsce i na świecie? Marzec br. był kolejnym miesiącem który przyniósł dalsze spadki cen mleka w skupie. WG. Danych GUS średnia cena mleka w Polsce w marcu 2023r. wyniosła 222,54 zł/hl. Ceny oferowane producentom mleka przez podmioty skupowe za surowiec w ubiegłym miesiącu spadły o 2,1% w stosunku do tych jakie mleczarnie wypłacały w lutym 2023r. Cena z marca jest jednak wyższa od tej jaką zakłady oferowały rolnikom w marcu 2022 tj. o 13,3%. Przypomnę tylko, że za cały rok 2022 średnia cena wypłacana rolnikom wyniosła 229,50zł/hl i była o 46,4% wyższa niż 2021r. Najwyższą cenę mleka w marcu br. odnotowano w woj. podlaskim 235,95 zł/hl, najniższą w woj. łódzkim 208,62zł/hl. Mówi się, że to nie koniec obniżek cen mleka w skupie w II kwartale o ile nie zmieni się sytuacja na rynku światowym, cena średnia mleka w skupie może spaść poniżej 2 zł/litr

W swoim wystąpieniu zastanawiał się także, jakie czynniki będą w najbliższym czasie najmocniej rzutować na kondycję branży i poziom jej sprzedaży. Oczywiście takimi czynnikami są ceny produktów gotowych i koszty ich wytworzenia. Energia, opakowania, transport, płace – tych czynników poprawy nie należy oczekiwać w dłuższym przedziale czasowym. Zmiany cen mleka w skupie pozwoliły zakładom na złapanie tzw. oddechu, choć powstał swoisty klincz - rolnicy, właściciele nie zaakceptują łatwo obniżek cen mając na względzie swoje wysokie koszty produkcji z kolei Zarządy martwią się o przetrwanie swoich zakładów.

Ta polityka obniżek cen mleka w skupie w długofalowej perspektywie może doprowadzić do znacznego spadku produkcji mleka w Polsce. Dziś aby wyprodukować mleko chude w proszku trzeba mieć cenę mleka w skupie na poziomie 1,5 zł/litr. Do tego dochodzą sieci handlowe, które widząc spadki cen mleka w skupie żądają obniżek naszych produktów.

Jego zdaniem, kluczem na trwałą i stabilną sytuację polskiego mleczarstwa jest eksport. Musimy wyeksportować ok. 40% naszej produkcji.

Inflacja zmusiła Polaków do oszczędzania i nawet napływ uchodźców z Ukrainy nie spowodował wzrostu sprzedaży proporcjonalnego do wzrostu liczby ludności w kraju-zatem musimy stawiać na eksport, którego wolumen sprzedaży spadł bardzo znacznie, gdyż w skali kraju tracimy przewagę cenową nad zagranicznymi konkurentami

Pewną nadzieję na poprawę sytuacji daje przełamanie złej passy na giełdzie Global Dairy Trade. Podczas ostatniej sesji nowozelandzkiej giełdy doszło do wzrostu notowań produktów mleczarskich. Sesja z 18 kwietnia br. na tej giełdzie była pierwszym po sesji czterech spadków, wydarzeniem które zakończyło się wzrostem notowań. Pytanie na jak długo?

Na tle tych w dużym skrócie zaakcentowanych spraw trzeba mieć na uwadze rynek chiński, ale także ostatnią listę zakazu wwozu do Polski art. mleczarskich z Ukrainy. Jeśli Ukraina zastosuje embargo dla nas to stracimy ok. 5% sprzedaży rynku serów na Ukrainę

- zwrócił uwagę