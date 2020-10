Prezes SM Mlekpol wśród osób najbardziej wpływowych na polską gospodarkę

Obecny rok został niemal w całości podporządkowany epidemii koronawirusa. Decyzje rządowe i instytucjonalne związane ze zwiększającą się liczbą przypadków zakażeń nie pozostały bez wpływu na polską gospodarkę. Dlatego trudno dziwić się, że ranking został zdominowany przez osoby ze świata polityki. Twórcy zestawienia uwzględnili również głównych reprezentantów największych firm, które poprzez ważną pozycję na rynku polskim i zagranicznym, zapewniały pracownikom stabilność zatrudnienia, a konsumentom gwarancję dostępności towarów wysokiej jakości i stałość cen. Jednym z kluczowych sektorów polskiej gospodarki jest mleczarstwo, które w okresie pandemicznym, w przeciwieństwie do innych sektorów, zwiększyło produkcję nawet o 3-4 proc. miesięcznie w porównaniu do 2019 r. To również zasługa polskiego potentata – Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol, dlatego w rankingu został doceniony Edmund Borawski, Prezes Zarządu SM Mlekpol, główny architekt jej potęgi.

Umieszczenie mnie na liście najbardziej wpływowych osób dla polskiej gospodarki to powód do dużej dumy i satysfakcji. Chcę jednak podkreślić, że wysokie miejsca w rankingach i zestawieniach branżowych i gospodarczych dla SM Mlekpol, to nie tylko moja zasługa. Podziękowania i wyrazy uznania przekazuję na ręce wszystkich rolników, dostawców, partnerów i pracowników naszej Spółdzielni. To dzięki ich ciężkiej pracy i codziennemu zaangażowaniu Mlekpol sukcesywnie się rozwija i zajmuje ważną pozycję w strukturze polskiej gospodarki, będąc jednocześnie liderem polskiego mleczarstwa – komentuje Edmund Borawski, Prezes Zarządu SM Mlekpol.

SM Mlekpol to jeden z największych producentów mleka i wyrobów mleczarskich w Polsce oraz jeden z dwudziestu największych przetwórców mleka w Europie. Asortyment Mlekpolu doceniany jest nie tylko przez polskich, ale także zagranicznych konsumentów w Europie, Azji, Ameryce Południowej i Krajach Dalekiego Wschodu. Jako pierwszy podmiot w Polsce osiągnął niemal 2 miliardy skupu mleka – oznacza to, że każdego dnia do Mlekpolu trafia niemal 5,3 miliona litrów surowca.