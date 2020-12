Prezes Spomleku: Nastąpi przesunięcie popytu na produkty mleczarskie (wideo)

Popyt może spaść także w związku z samą obawą przed utratą pracy. - Nastroje konsumentów są bardzo ważne. Realne pieniądze, które są do wydania to jedno, ale to jak widzę swoją najbliższą przyszłość ma też ogromny wpływ na decyzje zakupowe – uważa prezes Spomleku.

- Nie sądzę, że nastąpi katastrofa, ale uważam, że nastąpi przesunięcie popytu w kierunku tzw. średniej półki, w kierunku private labels. Najbardziej mogą ucierpieć zakłady, dla których najistotniejszym kanałem sprzedaży jest kanał HoReCa oraz producenci nabiału klasy Premium. Konsumenci będą przede wszystkim zaspokajali swoje podstawowe potrzeby w ramach średniej półki – mówi prezes Bajko.

Globalnie sądzę, że spożycie nabiału nie zmaleje – puentuje Edward Bajko.