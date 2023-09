Mleko

Prezes Spomleku: Nie będzie powrotu do cen mleka z 2022 roku

Widzimy delikatne "ocieplenie" na rynku mleczarskim, co oznacza stabilizację cen mleka, produktów i lepszą sprzedaż. Natomiast nie ma co się spodziewać powrotu do cen z 2022 roku - mówi Paweł Gaca, prezes zarządu Spółdzielczej Mleczarni Spomlek.