Prezes Spomleku: Nie lekceważę trendu roślinnych zamienników dla produktów mlecznych (wideo)

- Oczywiście nie lekceważę tego trendu w sensie zagrożeń dla mleczarstwa. Nie lekceważę, ponieważ coraz mocniejsze są głosy, szczególnie w mediach społecznościowych, które sugerują, że w ogóle hodowla zwierząt to jest barbarzyństwo czy nawet całe rolnictwo. Niewiele w tym jest obiektywnej prawdy. Natomiast prawda okazuje się nie najważniejsza dla wyborów konsumenckich czy postrzegania świata – zauważa prezes Bajko.

Jak dodaje, w tej chwili myśli się jak stawić czoła takim opiniom, niesprawiedliwym i nieprawdziwym, jeśli chodzi o hodowlę zwierząt, produkcję mleka i całe rolnictwo. - Myślę, że jeśli uda się nam dotrzeć do konsumentów, z przekazem jak to naprawdę wygląda, to spokojnie patrzę w przyszłość – mówi Edward Bajko.

Uważa, że branża mleczna nie jest zagrożona pod tym względem, że drastycznie spadnie popyt z powodu roślinnych zamienników. - Oczywiście jeśli konsumenci będą mieli większy wybór – to dobrze. Jeśli będą świadomie wybierali, to wszystko będzie dobrze i nie będzie rewolucji – dodaje.





