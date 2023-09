Prezes Spomleku zwraca uwagę, że sprzedaż serów ilościowo nie wygląda źle, ale istotne jest to, że większość sprzedaży odbywa się wyłącznie w promocjach. Sieci, dyskonty toczą wręcz walkę o klienta, a największą ich bronią są ceny.

Rynek zatoczył koło i wrócił do cen sprzed 1,5 roku. Mam nadzieję, że przynajmniej na takim poziomie pozostanie i nie będzie notował kolejnych spadków - mówi Paweł Gaca.

Prezes Gaca zapytany o prognozy cen serów, stwierdził, iż wszystko będzie zależało od sytuacji na rynku.

Na nią w dużej mierze wpływa również podaż mleka, a ta w najbliższych miesiącach będzie niższa. To zawsze generuje ożywienie i ruch cen w górę. Na dzisiaj długoterminowe kontrakty na ser typu gouda nie pokazują, by rynek oczekiwał jakiejś diametralnej zmiany i mocnego ruchu cen w górę.

Nasz profil sprzedaży, to przede wszystkim produkty markowe, a one podlegają trochę mniejszym fluktuacjom cen. Dzisiaj na rynku widzimy ożywienie, a to może spowodować wzrost cen - mówi prezes Spomleku.