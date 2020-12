Prezes Spomleku: Szeroka sprzedaż przez internet okazuje się możliwa w branży mlecznej (wideo)

Problemem rozwoju tej formy sprzedaży, jeśli chodzi o nabiał, było zachowanie ciągłości łańcucha chłodniczego. To wynikało z odległości i czasu jaki był potrzebny na dotarcie produktu do domu klienta. Obecnie, w wyniku zmian wywołanych pandemią, wiele sklepów zaczęło prowadzić sprzedaż z dowozem. Dzięki temu bardzo skróciła się odległość między sklepem, gdzie nabiał jest w warunkach chłodniczych a domem. Tak więc sytuacja bardzo się zmieniła, dla nas na korzyść – ocenia prezes Bajko.

Zauważa, że wymaga to jednak zmiany dostosowania serów do sprzedaży. Sery w największej części są sprzedawane z bloków, gdzie ekspedientka kroi potrzebny kawałek. - To akurat do sprzedaży e-commerce nie bardzo się nadaje. Stąd będzie przesunięcie w kierunku serów konfekcjonowanych w zakładach – mówi Edward Bajko.

- To daje większe bezpieczeństwo oraz ułatwia kompletowanie i sam przewóz zamówionego sera do domu. Dlatego zakłady będą musiały zwiększyć ilość sera konfekcjonowanego – uważa prezes Bajko.