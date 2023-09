Mam ogromną przyjemność wzięcia udziału w debacie "Rolnictwo przyszłości" podczas PRECOP 28, konferencji przygotowującej do Szczytu Klimatycznego ONZ COP28 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Będzie to znakomita okazja do poruszenia najistotniejszych obecnie tematów, takich jak transformacja rolnictwa w kierunku rolnictwa zrównoważonego oraz omówienie roli rolników w zrównoważonym systemie żywnościowym. Pojawi się też bardzo ważny temat zachęt finansowych dla zrównoważonego rolnictwa. Wszystkie te tematy są obecne w dyskusji wewnątrz naszej branży, czas pokazać interesariuszom zewnętrznym już wypracowane dobre praktyki i konkretne przykłady wdrażania zrównoważoności w mleczarstwie

- mówi Marcin Hydzik, Prezes ZPPM