Prezes ZPPM: Czekamy na szczegółowe rozwiązania tarczy antykryzysowej

Jego zdaniem, zabrakło zapewne wielu działań, które poszłyby dalej w zakresie pomocy dla przedsiębiorców, np. nie odroczenie w czasie, ale zawieszenie na konkretny czas odprowadzania ZUS przez prowadzących firmy, gdyż jest to kumulowanie płatności a nie realna pomoc, zwolnienie kwot gromadzonych na kontach split-payment, co pomogłoby poprawić płynność finansową wielu firm, wyraźne pokazanie ile z 212 miliardów ma trafić do przedsiębiorstw, a ile na inne cele, niezwiązane z bezpośrednią pomocą dla firm.

- Myślę, że teraz czas na jak najszybsze przedstawienie propozycji w formie rozwiązań legislacyjnych i przeprowadzenie realnych konsultacji społecznych z przedsiębiorcami. Ważne, żeby rząd wysłuchał przedsiębiorców, gdyż to oni wiedzą najlepiej, czego potrzebują, żeby uratować swój biznes. Biznes, który przecież jest także gwarancją zatrudnienia dla całej rzeszy pracowników – mówi Marcin Hydzik.