Ponieważ aktualne trendy cenowe nie napawają optymizmem i występuje obawa, że zarówno ceny surowca, jak i produktów gotowych jeszcze spadną, należy się spodziewać dość gwałtownych ruchów własnościowym wśród przetwórców mleka. Wydaje się, że dominować raczej będzie presja na konsolidację zakładów przetwórczych, a nie fala ich upadłości. Jesteśmy chyba w najlepszym czasie na poszukiwanie okazji do zakupu, co czynią właśnie potentaci na rynku, tacy jak Polmlek.

Prezes ZPPM komentuje najnowsze przejęcie Polmleku. "Nie obawiam się fali upadłości"

Czasem fuzja to szansa dla mniejszych firm

Jest to również szansa dla mniejszych zakładów, produkujących na rynek lokalny i nie posiadających uznanych marek. Sytuacja, w której niezależny do tej pory zakład zostaje formalnie częścią większej struktury przy dużym prawdopodobieństwie zachowania zatrudnienia i utrzymania dotychczasowych dostawców jest znacznie lepsza, niż obrona iluzorycznej spuścizny nie mającej ekonomicznych podstaw.

Zapewne nie będzie można uniknąć upadłości tych zakładów, które nie będą atrakcyjne dla nowego właściciela. Znowu sprawdza się stara zasada, że to kryzysy weryfikują wartość przedsiębiorstwa i że w czasach historycznie dobrej koniunktury należy przygotowywać się na najgorsze. Kryzys weryfikuje też metody zarządzania. - zwraca uwagę prezes Hydzik

Problem leży w spadającej opłacalności produkcji mleka

To, czemu powinniśmy się przyglądać z obawą, to spadająca opłacalność produkcji w gospodarstwach. Dostawcy mleka mogą nie chcieć jej kontynuować przy danym poziomie cen i to właśnie jest moim zdaniem poważnym zagrożeniem dla polskiego mleczarstwa. Nie tyle sytuacja finansowa zakładów, a kurczenie się bazy surowcowej może spowodować, że niektóre mniejsze zakłady przestaną istnieć. Wiemy z doświadczenia, że mało kto decyduje się powrócić do produkcji mleka po likwidacji hodowli.

Byłbym natomiast ostrożny z ogłaszaniem załamania się polskiego mleczarstwa, wielkiego kryzysu w naszej branży tylko z powodu zmian własnościowych w spółdzielczości. Raczej jest to szansa na przyspieszenie procesu konsolidacji, który w przypadku przetwórców, od wejścia Polski do Unii Europejskiej toczy się dość powoli - mówi Marcin Hydzik

Jego zdaniem, umożliwi to lepszą pozycję negocjacyjną z sieciami handlowymi i wzmocni możliwości eksportowe polskiego mleczarstwa, co stanowi szansę dla rozwoju branży.

