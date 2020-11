Prezes ZPPM podsumowuje pierwsze trzy kwartały w polskim mleczarstwie

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2020r. wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o nieco ponad 2,5%, osiągając poziom ok. 9,48 mld kilogramów. Co ciekawe dostawy były wyższe niż przed rokiem w każdym z kolejnych dziewięciu miesięcy 2020r. i to mimo, że ceny mleka w skupie w pierwszym półroczu nie tylko nieustannie spadały, ale były również niższe niż w pierwszym półroczu 2019r. - Dopiero w czerwcu 2020r. zaczęto notować wzrosty cen, które w trzecim kwartale stały się zauważalnie wyższe niż rok wcześniej. Zgodnie z danymi publikowanymi przez MRiRW we wrześniu br. cena mleka o standardowych parametrach wynosiła 140,26 PLN /100kg – dla porównania, dwanaście miesięcy wcześniej za 100kg mleka płacono średnio 132,38 PLN - mówi Marcin Hydzik.

