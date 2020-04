Prezydent EDA: Covid-19 i pytanie o reakcje Europy

Rzecznik MŚP apeluje do urzędników o ciągłość działania w czasie epidemii

- W przeszłości mieliśmy całkiem sporo okazji, aby gratulować służbom na wszystkich szczeblach hierarchii Komisji Europejskiej za skuteczne zarządzanie rynkiem. Obecnie od ponad dwóch tygodni wzywamy Komisję UE, aby reagowała w sposób adekwatny i proporcjonalny na poziomie UE na dzisiejsze zaburzenia rynku mleka wywoływane przez Covid -19, poprzez aktywację mechanizmu dopłat do prywatnego magazynowania dla masła, proszku i sera, jak jest to przewidziane w rozporządzeniu CMO. Dziś jest mi smutno oraz tak - jestem zaszokowany widząc, że kraje członkowskie na krajowym czy nawet regionalnych poziomach czują się zobligowane do wkroczenia i podejmowania niezbędnych działań dla ochrony ich krajowych rynków mleka.

W czasie gdy ważne rynki zbytu (eksport, Horeca, lokalne targowiska na wolnym powietrzu) są wytłumiane przez COVID-19, a handel detaliczny nadużywa kryzysu do nacisków na zniżanie cen oraz na opóźnienia w płatnościach, my osiągamy sezonowy szczyt produkcji mleka w Unii. Rynki mleczarskie na europejskim i światowym poziomie zareagowały i ceny, zwłaszcza dla mleka w proszku, pokazują silny trend spadkowy.

Komisarz UE Janusz Wojciechowski nie odpowiedział (jak dotąd) na nasz list i my naprawdę liczymy na kraje członkowskie - w następny poniedziałek, podczas wideokonferencji Komitetu Specjalnego ds. Rolnictwa, przy głosowaniu nad potrzebą natychmiastowej i europejskiej akcji – uważa Prezydent EDA Michel Nalet.

