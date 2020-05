Prezydent zaapelował o kupowanie polskiego mleka, a nie sprowadzanie go z zagranicy

Podczas konferencji prasowej w Kamionnej prezydent poinformował, że wspólnie z ministrem rolnictwa Krzysztofem Ardanowskim rozmawiał z miejscowymi gospodarzami m.in. o sytuacji na rynku mleka, która jest - jak mówił - "niezła". Zaznaczył jednak, że oczekuje uczciwego traktowania rolników przez zakłady przetwórcze.

"Bardzo byśmy chcieli, żeby przede wszystkim zakłady, które zajmują się przetwórstwem mleka, traktowały polskich rolników uczciwe, (żeby) nie sprowadzały mleka z zagranicy, w sytuacji, kiedy tego mleka na naszym rynku jest tak bardzo dużo, i kiedy polski rolnik szuka dla tego mleka zbytu" - powiedział.

Duda przyznał, że w porównaniu do innych krajów konsumpcja mleka i przetworów mlecznych jest stosunkowo niewielka, co prowadzi do tego, że 30-40 proc. produktów mlecznych jest z Polski eksportowanych. Zachęcał więc polskich konsumentów, aby kupowali więcej polskich produktów, a do zakładów przetwórczych zaapelował, aby nie sprowadzały do Polski mleka z zagranicy, a kupowały je od polskich rolników.

Prezydent podkreślił, że takie działania wsparłyby polskich producentów i rolników.

Duda przekonywał, że dobry stan polskiego rolnictwa jest "wielką zasługą polskich rolników i ich ogromnego trudu", który - jak zaznaczył - "powinien być przez nas wszystkich doceniany". Przypomniał, że o ogromnym znaczeniu rodzimego rolnictwa przekonują się kraje, w których "w pewnych momentach żywności brakuje".

Jak przypomniał, kiedy wybuchła epidemia koronawirusa, w Polsce, tylko w pierwszych dniach "nastąpił run na sklepy". "Ludzie rzucili się na sklepy, przez 2-3 dni pokazywane były puste półki w sklepach, i co? Po dwóch, trzech dniach okazało się, że nie ma żadnej potrzeby masowego wykupowania, że to wszystko była niepotrzebna (...) panika" - ocenił.

Według prezydenta, "rynek produktów żywnościowych funkcjonuje bardzo dobrze". "Te półki natychmiast się zapełniły, żywność w Polsce jest, to jest zasługa polskich rolników" - podkreślił.

"Polscy rolnicy potrzebują, żeby ten skup był bieżący, w dobrej cenie, tak, żeby mogli normalnie funkcjonować, zapewniając nam to, co tak potrzebne - bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju" - podkreślił prezydent Duda.