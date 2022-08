Problemy z dostawami energii. Co to oznacza dla mleczarstwa?

Sektor mleczarski mierzy się z wieloma wyzwaniami, do których należą m.in. galopująca inflacja, wzrosty kosztów energii, transportu czy surowca. Obecne zagrożenie ograniczenia dostaw energii spowodowane jest przede wszystkim trwającą w Ukrainie wojną oraz sankcjami nałożonymi na Rosję – mówi Zbigniew Groszyk, Wiceprezes Zarządu SM Mlekpol.

Wiceprezes Zarządu SM Mlekpol podkreśla, że niezwykle ważnym zadaniem i priorytetem na najbliższe lata jest zapewnienie konsumentom bezpieczeństwa żywnościowego. Aby je zagwarantować, należy zadbać o stworzenie warunków opłacalności wytwarzania mleka w gospodarstwach i utrzymać ciągłość produkcji w zakładach przetwórczych.

Racjonowanie zużycia paliw może stać się koniecznością, jednak nie możemy dopuścić do sytuacji, w której branża spożywcza będzie miała ograniczony do nich dostęp. Są one niezbędne w procesie przetwórstwa żywności. W branży mleczarskiej szczególnie istotne jest zachowanie ciągłości procesu przetwórczego ze względu na niską trwałość surowca, który musi być przechowywany w odpowiednich warunkach chłodniczych i codziennie przetwarzany. Potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i specyfika naszej branży dają mocne podstawy do traktowania nas jako infrastrukturę krytyczną z priorytetowym dostępem do czynników energetycznych

- mówi Zbigniew Groszyk