Produkcja słynnego szwajcarskiego sera Gruyère zostanie w tym roku zmniejszona o 10%, ponieważ rosnące koszty utrzymania, wojna na Ukrainie i wolniejszy wzrost gospodarczy hamują popyt - podaje Bloomberg.

Mniejsza produkcja sera Gruyère; fot. PAP/EPA

Eksport sera Gruyère

"Eksport spadł o 10–15%" – powiedział Philippe Bardet, szef organizacji Gruyère Variety Organization znanej jako IPG, w rozmowie ze szwajcarską gazetą Tages Anzeiger.

Sprzedaż sera do Niemiec utrzymała się, ale spadek dostaw do Belgii wynosi 40% lub około 400 ton, podczas gdy eksport do Stanów Zjednoczonych spadł o około 25% lub prawie 1000 ton, powiedział Bardet. IPG już na początku roku zredukowała kwoty o 5% w odpowiedzi na słabą sprzedaż.

Spada popyt na ser Gruyère

Popyt na ostry ser szwajcarski, kluczowy składnik francuskiej zupy cebulowej, a także na niektóre serowe fondue, spada z powodu spowolnienia wzrostu gospodarczego w Europie i Stanach Zjednoczonych.

W Szwajcarii sprzedaż nieznacznie wzrosła, ale sprzedaż organicznego Gruyère spadła. "Widać, że konsumenci są wrażliwi na ceny" – powiedział Bardet.

Jak donosi gazeta, hodowcy bydła mlecznego w regionie dotkniętym cięciami będą mogli wysyłać nadwyżki mleka do producentów masła, co powinno pomóc w złagodzeniu niedoboru szwajcarskiego masła.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl