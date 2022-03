strefa premium

Produkcja mleka: Wzrost produkcji czy rentowności?

W branży mleczarskiej wiele się mówi o ciągłym dążeniu do wzrostu produkcji mleka. Czy wzrost produkcji mleka powinien być najważniejszym kryterium rozwoju mleczarstwa? Może najważniejszym kryterium powinna być rentowność produkcji, a nie jej ilość?

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 22-03-2022, 18:19

Produkcja mleka: Wzrost produkcji czy rentowności /fot. Unsplash

Odpowiedź na tak postawione pytanie jest w polskiej sytuacji dość trudna, ze względu na dominację sektora spółdzielczego w mleczarstwie i brak ukierunkowania tych podmiotów wyłącznie na zysk, co jest pewnym standardem w innych formach działalności gospodarczej. Dodatkowo, niejednokrotnie spadek cen mleka w skupie wywoływał reakcję dostawców w postaci wzrostu produkcji. - Oznacza to, że poziom produkcji bywa ujemnie skorelowany z sytuacją w branży. Jednocześnie w okresach dobrej koniunktury rolnicy są zachęcani do zwiększania dostaw, zatem można skonkludować, że wzrost produkcji nie jest dobrą miarą sytuacji w branży, gdyż bez kontekstu w zasadzie niczego nie mówi. W styczniu 2022r. w porównaniu ze styczniem ubiegłego roku odnotowano wzrost produkcji mleka o 3,5% a cen w skupie o 22,5%. Czy oznacza to dobrą koniunkturę? Raczej nie, bo są to głównie rezultaty inflacji napędzanej przez koszty – mówi Marcin Hydzik, prezes Związku Polskich Przetwórców Mleka.