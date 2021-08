Produkcja żywności musi się zmienić. 5 megatrendów

Globalny rynek żywności czeka wielka transformacja. Przyspieszające zmiany klimatyczne, wyczerpywane złoża naturalne, trwająca pandemia oraz stale rosnąca liczba ludności sprawiają, że produkcja spożywcza musi się zmienić. Grupa Woźniak przedstawia 5 trendów, które w najbliższych latach wpłyną na wytyczenie drogi dla producentów.

Zdrowa dieta i świadomość konsumentów

Nie od dzisiaj wiadomo, że dieta jest silnie skorelowana ze zdrowiem. Może w znaczącym stopniu wpłynąć na jego pogorszenie, rozwój konkretnych grup chorób tj. nowotwory, cukrzyca, choroby serca i układu krążenia czy otyłość. Coraz większa liczba konsumentów przykłada wagę do tego, co jedzą oraz w jaki sposób, są świadomi swoich potrzeb, ale i ograniczeń związanych np. z nietolerancjami konkretnych składników tj. gluten, laktoza czy fruktoza. W Europie blisko 50% produkowanej żywności zawiera informację „wolne od…” co pokazuje zmianę, jaka zaszła w mentalności konsumentów i wybieranych przez nich produktów.

Krótka etykieta i tradycyjna produkcja żywności

Czego już dzisiaj poszukują świadomi konsumenci? Mniejszej ilości cukru i sztucznych składników, za to więcej aromatów naturalnych i roślinnych. Kolejny trend to świadoma, zdrowa dieta oparta o tradycyjną produkcję żywności bez modyfikacji genetycznej. Konsumenci większą uwagę przywiązują do krótkich etykiet, gdzie każdy składnik ma prozdrowotne korzyści. Ponadto przekłada się to także na komunikację, gdyż marki powinny być transparentne, opowiadając o procesie powstawania danego produktu. Przejrzystość w odniesieniu do stosowanych składników i procesów jest ważnym kluczem do zaufania konsumentów.

Superfoods

Superfoods można określić jako żywność, która dostarcza nam większej ilości wartości odżywczych, szczególnie tych, które korzystnie wpływają na zdrowie oraz dobre samopoczucie. Produkty te są niezwykłym źródłem witamin, minerałów, przeciwutleniaczy, białka, błonnika. Wiele superfoods może pochwalić się wpływem na zwiększenie odporności, wspieranie układu pokarmowego/jelitowego, zmniejszenie zmęczenia, obniżenie ciśnienia krwi, obniżenie poziomu cholesterolu itp. Jak pokazują badania liczba wprowadzanych na rynek nowych produktów spożywczych i napojów uznawanych za superfood odnotowała średni roczny wzrost o 3,8% (CAGR, 2015 – 2019).

- Jednym z łatwo dostępnych i tańszych superfoods niż quinoa, czy amarantus są jaja - mówi Barbara Woźniak, Pełnomocnik Zarządu Ferm Drobiu Woźniak i Prezes firmy Ovotek.

Zrównoważona produkcja żywności

Zrównoważony rozwój jest dziś bardziej niż kiedykolwiek dotąd obecny w świadomości i wyborach konsumentów, a zainteresowanie tym tematem będzie tylko rosło. Owoce, warzywa, jaja, mięso oraz inne produkty są oceniane i kupowane pod kątem poziomu zrównoważenia ich produkcji, oraz opakowania. Zrównoważony rozwój obejmuje szeroki zakres cech produktów i procesów, w tym pozyskiwanie, składniki, opakowania, dobrostan ludzi, dobrostan zwierząt, ekologię, marnowanie żywności i wiele innych. Oczekiwania konsumentów dotyczące tego zagadnienia są wyższe niż kiedykolwiek, co skłania firmy do nadania priorytetu eko-efektywności, zwłaszcza w celu zmniejszenia ilości odpadów. Badanie Innova Market Insights wskazuje, że odsetek globalnych konsumentów „spodziewających się, że firmy zainwestują w zrównoważony rozwój” znacznie wzrósł z 60 do 87 procent w latach 2018-2019.

Żywność pochodzenia roślinnego

Dziś jedną z najpopularniejszych diet, jest dieta roślinna. Według badań konsumenckich Innova Market Insights zdrowie pozostaje głównym powodem kupowania żywności alternatywnej dla mięsa. Poszukiwanie innych białek zaowocowało coraz częstszym stosowaniem: roślinnych źródeł białka, owadów, mięsa z hodowli laboratoryjnej, które może zadecydować o jego przyszłości.

Bez względu na to, czy konsument kierowany jest etyką, ekologią, czy myślą o własnym zdrowiu i kondycji, to pobudki te wywierają coraz większy wpływ na wybory żywieniowe. W każdym większym sklepie znajdziemy ofertę dla flexitarian, wegetarian, czy wegan. Oferta białek roślinnych stale rośnie i dziś do wyboru mamy białko z soi, grochu, pestek dyni, czy słonecznika. Warto jednak podkreślić, że produkty pochodzenia roślinnego imitujące te zwierzęce, mimo iż są dostępne w sklepach, są nadal w fazie opracowywania. Badania wskazują na ich wysoki poziom przetworzenia, a takie pożywienie przyczynia się do rozwoju chorób cywilizacyjnych. Decydując się na dietę bogatą w rośliny, warto wybierać sezonowe warzywa oraz owoce, ziarna, orzechy oraz włączyć jaja. Dzisiaj nie ma alternatywy dla doskonałego białka kurzego, które ze wszystkich białek zwierzęcych jest najzdrowsze i ma najmniejszy ślad węglowy.

Najbliższe lata pokażą, jak będzie się zmieniała branża spożywcza i czy przywołane megatrendy faktycznie zmienią jej oblicze na kolejne dekady. Już dziś widać znaczące zmiany w wyborach i decyzjach zakupowych konsumentów, jednak na ten moment nie są to tendencje dominujące.