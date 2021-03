Produkty mleczne nie zamierzają tanieć

Ceny standardowych produktów mleczarskich w UE od początku 2021 r. znacznie wzrosły. W przypadku niektórych asortymentów zwłaszcza masła i pełnego mleka w proszku - poziom cen z poprzedniego roku został już przekroczony. Wynika to z najnowszych danych Komisji Europejskiej.

Według KE na początku stycznia 2021 r. cena masła w UE wynosiła średnio 335 euro/100 kg i do 7 marca stale rosła aż do 380 euro. Przekroczyło to poziom z poprzedniego roku o 8 proc. Ceny masła znacznie spadły wiosną 2020 r. w wyniku kryzysu koronawirusa i w połowie maja odnotowały najniższą wartość w roku - 281 euro. Były wtedy w stanie ponownie wzrosnąć i ten pozytywny trend utrzymywał się do listopada i dopiero w grudniu ceny były nieco niższe.

Odtłuszczone mleko w proszku w UE na początku 2021 r. wyceniane było średnio na poziomie 219 euro/100 kg. Odnotowywało stały wzrost w kolejnych tygodniach. 7 marca osiągnęło średnią cenę 238 euro/100 kg, a poziom z poprzedniego roku został przekroczony o 4 proc. Spadki cen odtłuszczonego mleka w proszku były największe w 2020 r. w wyniku pandemii.

- Pełne mleko w proszku wykazuje obecnie wyraźną tendencję wzrostową w UE i na rynku światowym. Notowania w UE rozpoczęły się na początku stycznia ze średnią wartością 271 euro/100 kg. Potem ona stale rosła, a 7 marca osiągnęła wartość 302 euro/100 kg. Jednocześnie poziom cen z poprzedniego roku został przekroczony o 2 proc. Na początku pandemii nastąpił również znaczny spadek cen pełnego mleka w proszku. Od maja 2020 roku ceny ponownie się umocniły, do końca roku utrzymywały się na poziomie około 270 euro - mówi dyrektor Maliszewska.

Cena sera cheddar jest wyjątkowo stabilna. Na początku roku wynosiła 309 euro/100 kg i od tamtej pory mniej więcej utrzymuje się na tym poziomie. 7 marca odnotowano średnią cenę 308 euro/100 kg. Cena z poprzedniego roku jest obecnie przekroczona o 1 proc. Ceny sera Cheddar w UE wykazywały jedynie niewielkie wahania w ciągu ostatniego roku.