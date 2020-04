Produkty mleczne wzmacniają odporność

Wprowadzone ograniczenia w wyjściu na zakupy może powodować także, że będziemy rezygnować ze zdrowych produktów takich jak np. warzywa, owoce, mleko i produkty mleczne na rzecz wysoko przetworzonych artykułów spożywczych. I tu zaczyna się problem, ponieważ może dojść do niedoborów składników odżywczych. Pierwszym układem, który zareaguje negatywnie na zmianę będzie układ immunologiczny. Deficyt witamin, minerałów, pełnowartościowego białka będzie wzmagał większą podatność na zakażenia. Dlatego też, w tym wyjątkowym okresie należy bardziej zadbać o prawidłowy sposób żywienia, który wzmocni odporność organizmu, a w razie wystąpienia choroby skróci czas jej trwania i zdecydowanie ułatwi powrót do zdrowia.

Do takich produktów należy zaliczyć mleko i produkty mleczne, które zwierają całą masę składników odżywczych wspierających system immunologiczny. Ich walory prozdrowotne docenili Chińczycy, którzy opracowali dla lokalnych społeczności wytyczne dotyczące spożycia nabiału, w nadziei, że wzmocni on odporność. Jak podkreślają eksperci z Narodowego Stowarzyszenia Przemysłu Zdrowia i Zarządzania Przedsiębiorstwem, Chińskiego Towarzystwa Żywienia oraz Chińskiego Stowarzyszenia Mleczarstwa i Chińskiego Stowarzyszenia Przemysłu Mleczarskiego, wyższe spożycie mleka i jego przetworów szczególnie gdy organizm jest narażony na działanie koronowirusa będzie wywierało korzystny wpływ na układ immunologiczny. Chińskie zalecenia obejmują:

- spożycie 300 g produktów mlecznych dziennie

- zwiększenie konsumpcji mlecznych produktów fermentowanych bogatych w probiotyki

- zachęcenie osób z nietolerancją laktozy do wyboru produktów bezlaktozowych lub o niskiej zawartości laktozy z wyłączeniem spożywania ich na czczo

- stopniowe spożycie mleka w małych ilościach i kilka razy, aby przyzwyczaić jelita do obecności laktozy i lepszej jej tolerancji

- zachęcenie kobiet w ciąży i karmiących do spożycia 500 g mleka lub innych produktów mlecznych

spożycie mleka lub jego przetworów przez dzieci w wieku przedszkolnym (od 2 do 5 lat) w ilości 350 – 500 g dziennie

- karmienie piersią przez co najmniej 6 miesięcy, a najlepiej przez 2 lata. Jeżeli karmienie naturalne jest niemożliwe zalecane są mieszanki dla niemowląt