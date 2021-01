Prof. Babuchowski: Polska musi być aktywna od samego początku przy strategii Od Pola do Stołu

Jestem przekonany, że takie kraje jak Niemcy czy Francja będą dążyć do ochrony swoich stad i swojej produkcji kosztem mleczarstwa np. polskiego. Dlatego Polska musi być od samego początku bardzo aktywna w opracowywaniu i uzgadnianiu strategii Od Pola do Stołu - przekonywał prof. Andrzej Babuchowski podczas konferencji online organizowane przez Polską Izbę Mleka pt. Ocena skutków strategii od Pola do Stołu dla sektora mleczarskiego.