Program edukacyjny PIM przypomina o właściwościach mleka

Jego głównymi bohaterami są kot Mleczysław i Mleczna Kita, którzy prezentują dlaczego warto pić mleko i spożywać produkty mleczne.

Od niepamiętnych czasów wiadomo, iż mleko należy do produktów o bogatym składzie. Stanowi ono źródło wapnia, magnezu, potasu, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach A, D, E, K oraz witamin rozpuszczalnych w wodzie: B1, B2, B6, B12. Rezygnacja z nabiału w jadłospisie ucznia pociąga za sobą szereg określonych konsekwencji zdrowotnych. Bardzo poważnie zostaje zachwiany jego rozwój fizyczny i intelektualny, wskutek deficytu witamin i składników mineralnych, których najlepszym źródłem są właśnie produkty mleczne. Niedobór wapnia oraz witaminy D w młodym organizmie może prowadzić do wystąpienia krzywicy, a w dorosłym życiu do osteoporozy. Ponadto brak produktów mlecznych w diecie dziecka, zawierających witaminy z grupy B oraz magnez, może wpływać negatywnie na koncentrację ucznia podczas zajęć, szczególnie że są one prowadzone w trybie on - line.

O znaczeniu mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci można przekonać się odwiedzając stronę projektu „Mamy kota na punkcie mleka” sfinansowanego z Funduszu Promocji Mleka, który przedstawia jaką rolę pełni nabiał w zachowaniu zdrowia i kondycji. Co więcej program ukazuje jak wprowadzać prawidłowe nawyki żywieniowe, które obniżają ryzyko wystąpienia wielu chorób cywilizacyjnych.

Chcesz, aby klasa Twojego dziecka dołączyła do programu? Wystarczy, że nauczyciel pobierze deklarację ze strony www.kochammleko.pl wypełni ją i odeśle na e-mail promocja@izbamleka.pl lub wyśle pocztą na adres: Polska Izba Mleka, ul. Mickiewicza 7 lok. 23, 15-213 Białystok.