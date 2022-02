Program "Owca Plus" na Śląsku. Ile można otrzymać?

Samorząd województwa śląskiego ogłosił dwa konkursy, które mają wspierać hodowlę owiec i kóz w Beskidach i Jurze Krakowsko-Częstochowskiej – podał śląski urząd marszałkowski. Łączna pula funduszy na ten cel to 800 tys. zł.

Autor: PAP

Data: 15-02-2022, 13:20

Śląskie wspiera hodowlę owiec i kóz; fot. unsplash

Program Owca Plus

Służby prasowe samorządu zakomunikowały, że "konkursy umożliwią dalszy rozwój obszarów objętych wojewódzkim programem Owca Plus do 2027 r.".

"Cieszę się, że program "Owca Plus" będzie kontynuowany. Dzięki tym działaniom udało się przywrócić w Beskidach i na Jurze tradycyjną gospodarkę pasterską i odświeżyć dawne tradycje, zwyczaje i kulturę góralską. To także dowód na to, jak bogatym i zróżnicowanym regionem jest województwo śląskie. Chcemy wspierać lokalne tradycje, tożsamość i gospodarkę, kultywowaną na tych terenach od pokoleń" - powiedział cytowany w komunikacie przewodniczący sejmiku Jan Kawulok.

Pierwszy z ogłoszonych konkursów dotyczy zadań związanych z czynną ochroną cennych przyrodniczo hal, łąk i polan górskich Beskidów oraz muraw Jury Krakowsko-Częstochowskiej w oparciu o gospodarkę pasterską oraz popularyzację wiedzy o zasobach przyrodniczych. Na realizację ofert zabezpieczono 700 tys. zł.

Drugi konkurs dotyczy zadań promujących tożsamość kulturową związaną z pasterstwem, krzewieniem tradycji ludowej, rozwojem rzemiosła, aktywizacją społeczności lokalnej, popularyzacją przetwórstwa produktów pochodzenia owczego i koziego. Na realizację ofert zabezpieczono 100 tys. zł.

Oferty można składać do połowy marca.

Wypas owiec

"Ten program z roku na rok przynosi coraz lepsze efekty. Turyści na beskidzkich szlakach i na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej znów będą mogli spotkać stada wypasających się owiec, wesprzeć lokalną gospodarkę, a przy okazji zapoznać się z ciągle żywą kulturą i tradycją na tych terenach" - wskazała Beata Białowąs z zarządu województwa.

Służby prasowe samorządu przypomniały, że program "Owca Plus" funkcjonuje w regionie od 2008 r. Dzięki jego realizacji przywrócono do użytkowania rolniczego ponad 600 ha hal, łąk i polan górskich w Beskidach oraz 100 ha muraw kserotermicznych w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Zwiększyło się pogłowie owiec ras rodzimych. W pierwszym roku funkcjonowania programu w wypasie brało udział 1000 owiec, a w ubiegłej edycji zgłoszono ich już ponad 5000.

Sery owcze i jagnięcina

Zwiększyło się też zainteresowanie produktami pochodzenia owczego, w szczególności serami owczymi, ale także jagnięciną. Przywrócono wiele wydarzeń kulturowych ściśle powiązanych z prowadzeniem tradycyjnej gospodarki pasterskiej, które dzisiaj wzbudzają wśród mieszkańców regionu i odwiedzających duże zainteresowanie - przekazał śląski urząd marszałkowski.