Mlekpol komentuje tzw. „czeskie półki”

Mlekpol sprzedaje swoje produkty również do Czech. - Wymiana handlowa z tym krajem jest naturalnym zjawiskiem nie tylko z racji przynależności do UE, bezpośredniego sąsiedztwa, ale również faktu, iż jest to kraj, w którym produkcja serów czy masła nie pokrywa zapotrzebowania na konsumpcję tego 10-milionowego społeczeństwa – mówi dyrektor Cebelińska.

Zaznacza jednak, że wartość sprzedaży do Czech generowana przez Mlekpol nie jest duża i dotyczy przede wszystkim specyficznych i poszukiwanych przez czeskich konsumentów produktów wysokiej jakości, tj.: sery do smażenia, sery wędzone, sery typu szwajcarskiego czy serki topione wędzone.

Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie to jeden z największych producentów mleka i wyrobów mleczarskich w Polsce. Jako pierwszy podmiot skupowy w Polsce SM Mlekpol przekroczył granicę 1,93 mld litrów uzyskanego mleka rocznie. To ponad 5 milionów litrów mleka dziennie, od 9 tys. producentów – członków Spółdzielni. Produkty Mlekpolu powstają w 13 nowoczesnych i wysoko wyspecjalizowanych zakładach produkcyjnych w: Grajewie, Zambrowie, Mrągowie, Kolnie, Sejnach, Bydgoszczy, Sokółce, Dąbrowie Białostockiej, Radomiu, Zwoleniu, Gorzowie Wielkopolskim i Suwałkach.