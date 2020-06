Propozycje działań Zarządu Polskiej Izby Mleka na lata 2020-2025

I tą drogą chcemy iść dalej, chcemy się rozwijać, aby być bardziej sprawną i efektywną organizacją, chcemy pozyskiwać nowych członków i współpracować ściślej z innymi organizacjami branżowymi lub też z naszymi kolegami z innych krajów.

A są ważne przyczyny, aby przyspieszać:

Po pierwsze, to nowe wyzwania, przed jakimi stanie europejski, a w tym również polski rynek rolno-spożywczy wobec strategii i programów unijnych jak Europejski Zielony Ład i Strategia od Pola do Stołu, lub cała gama działań i wymagań w sferze zrównoważonego rozwoju, w tym także dobrostanu zwierząt;

Po drugie, to zapowiadający się, a częściowo już odczuwalny światowy kryzys ekonomiczny, wywołany COVID-19. Obserwujemy wzrastające bezrobocie, malejącą siłę nabywczą i głębsze zmiany w zachowaniu konsumentów. Trzeba będzie liczyć się z tym, że będziemy świadkami cięć planowanych inwestycji państwowych – również w infrastrukturę rolną;

Po trzecie, to trudny problem ciągłości pokoleniowej w polskim rolnictwie, brak atrakcyjności pracy na roli, w tym również w produkcji mleka, dla młodych ludzi, z czego wynika likwidacja kilkuset gospodarstw rolnych rocznie. Musimy zadbać o to, by młodzi ludzie chcieli pracować przy produkcji mleka.

Po czwarte, to coraz mocniejsze trendy „anty-mleczarskie”, na które trzeba znaleźć mądre i wyważone odpowiedzi.

Po piąte, to również zmiana pokoleniowa, która się zbliża w zakładach i firmach przetwórstwa mleczarskiego.

No i wreszcie, potrzeba konstruktywnego, ale zdecydowanego dialogu z władzą, kiedy istnieje ryzyko, że interesy branży mogą paść ofiarą koniunktury politycznej lub populizmu przedwyborczego.

Więc jest co robić. Realia, z jakimi zetknęliśmy się w czasie pandemii COVID-19, jednoznacznie pokazały, że produkcja żywności stanowi kluczowy element gospodarki i infrastruktury krytycznej każdego państwa, odpowiadając za bezpieczeństwo dostaw żywności, spójność społeczną i ekonomiczną.

Dlatego też ważnym zadaniem jest teraz zabezpieczenie finansowania tych zmian spoza Wspólnej Polityki Rolnej. Rolnicy i przetwórcy mleka muszą mieć zapewnione wsparcie w obliczu tych zmian.