Mówimy o tym już od ponad dwóch lat i proszę mi wierzyć, że wiele zakładów i spółdzielni, szczególnie tych małych, nawet o tym nie słyszała, lub słyszeć nie chce mając nadzieję, że jakoś to będzie. Nie będzie. Albo dostosujemy polski sektor mleczarski do zmian, albo całkowicie utracimy konkurencyjność na tle innych europejskich przetwórców.

Chcę tylko przypomnieć, że Polska Izba Mleka zaprosiła do współpracy wszystkie organizacje sektora mleczarskiego, by wspólnie opracować katalog działań związanych ze zrównoważonym mleczarstwem. Tylko ZPPM i Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka odpowiedziały na nasze zaproszenie, do wspólnej pracy. Powołaliśmy zespół ekspertów, zaprosiliśmy do współpracy organizację Zrównoważone Rolnictwo i od wielu miesięcy intensywnie pracujemy nad tym, by pomóc w tym procesie polskim zakładom i spółdzielniom. Jesteśmy otwarci na współpracę, bo mamy misję, którą chcemy wykonać dla sektora, bez względu na to, kto do jakiej organizacji należy

- mówi Agnieszka Maliszewska