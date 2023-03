Mleko

Przejęcie OSM Końskie przez Polmlek potwierdza szersze zjawisko

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 29-03-2023, 12:47

Przejęcie OSM Końskie przez Polmlek potwierdza to, na co wskazuję od jakiegoś czasu - konsolidacja branży mleczarskiej jest nieunikniona, a obecna sytuacja gospodarcza i rynkowa jedynie przyspiesza to zjawisko - mówi nam Łukasz Targoszyński, partner w Kancelarii Baker McKenzie.

