Produkcja żywności staje dziś przed szeregiem wyzwań rynkowych. Rosnące ceny surowców i energii powodują, że zarówno światowe koncerny jak i regionalni producenci poszukują rozwiązań optymalizujących ponoszone koszty. Agus, firma spożywcza która od lat tworzy, projektuje i komercjalizuje produkty w wielu kategoriach, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku. W swoim zróżnicowanym portfolio oferuje m.in. Milky – budżetową markę surowców mleczarskich w proszku do zastosowań przemysłowych.

Przemysł szuka tańszych zamienników surowców /fot. mat.pras

Cena staje się głównym wyznacznikiem zakupowym

Mimo iż cena staje się dziś głównym wyznacznikiem zakupowym, producenci żywności, w ramach efektywnego zarządzania budżetem aktywnie poszukują tańszych, ale nadal jakościowych zamienników.

– Klienci są w centrum wszystkich naszych działań. Stale przyglądamy się ich oczekiwaniom i potrzebom, a nasi eksperci nie tylko podążają za trendami, ale przede wszystkim je mapują. Dlatego w naszym portfolio dostępna jest marka Milky, doskonała, budżetowa alternatywa dla mleka w proszku – tłumaczy Andrzej Mirowski, Dyrektor Komunikacji Agus.

Alternatywa dla HoReCa

Milky od Agus jest przeznaczone do wykorzystania przemysłowego w piekarnictwie, cukiernictwie, lodziarstwie i mleczarstwie. Z powodzeniem można używać go do produkcji m.in. lodów, czekolad, herbatników, ciast, zup, sosów, premiksów spożywczych oraz napojów.

- Wprowadzenie Milky do fabryki nie wymaga modyfikacji linii produkcyjnej i gwarantuje najwyższą jakość bez dodatkowych kosztów. Produkt ten cieszy się dużym uznaniem naszych dotychczasowych klientów. W ramach globalnej ekspansji stale poszukujemy nowych partnerów biznesowych. Nasze działania opieramy na brandowych produktach, atrakcyjnych warunkach współpracy i długofalowych relacjach – komentuje Mirowski.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl