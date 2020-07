Przywrócono ruch na dk 5 po wypadku cysterny z mlekiem

Do wypadku doszło na 69. km dk 5, na odcinku Bydgoszcz - Szubin. Cysterna z mlekiem przewróciła się do góry kołami w poprzek drogi. Część mleka wylała się na drogę i do pobliskiego rowu melioracyjnego. Kierowca cysterny i jadąca z nim osoba zostali niegroźnie ranni, a ratownicy medyczni udzielili im pomocy na miejscu.

Utrudnienia na trasie trwały osiem godzin. Konieczne było wypompowanie mleka z cysterny, podniesienie jej i posprzątanie jezdni. W tym czasie policja kierowała ruch na objazdy przez okoliczne miejscowości.