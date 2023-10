Mleko

Raport Pekao: Mleczarstwo stanowi 16 proc. całego sektora spożywczego

Przemysł mleczarski to drugi, po mięsnym, największy segment w polskiej branży spożywczej. Charakteryzuje się dominującą rolą krajowego kapitału, co mocno go wyróżnia na tle rodzimej gospodarki – czytamy w Raporcie Banku Pekao pt. Branża mleczarska. Przedsiębiorstwa wobec krótko i długookresowych wyzwań.

Mleczarstwo stanowi 16 proc. całego sektora spożywczego /fot. Unsplash