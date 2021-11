Rebranding marki mleczarskiej w niespokojnych czasach

Czy warto myśleć o rebrandingu marki w czasach pandemii? Tak duża zmiana niezależnie od panujących warunków jest wyzwaniem, ale również szansą dla producentów. W niepewnych czasach podyktowanych wieloma obostrzeniami trzeba dobrze zastanowić się nad korzyściami i ryzykiem wynikającym z tego skomplikowanego procesu – opowiada Magdalena Rzepińska, Specjalista ds. komunikacji marketingowej w Euroser Dairy Group.

Autor: Euroser/portalspożywczy.pl

Data: 30-11-2021, 14:09

Rebranding marki mleczarskiej w niespokojnych czasach

Pamiętając, że rebranding wymaga wieloetapowych działań i nie jest wyłącznie zmianą logo, warto ponownie przedefiniować strategię biznesową, sposób komunikacji z konsumentem i partnerami biznesowymi. W tym wypadku warto standardowo poprzedzić zmianę przeprowadzeniem analizy rynku i zachowań konsumenckich. Dobry rebranding jest szansą marki na poprawę odbioru przez klientów oraz dotarcie do szerszego ich grona. Należy jednak pamiętać, że sukces często tkwi w prostocie, a zbyt drastyczne zmiany mogą okazać się nie do przeskoczenia nawet dla najwierniejszych klientów brandu, dlatego warto aby budowanie nowej identyfikacji było spójną kontynuacją już istniejących cech i wartości marki – podkreśla Magdalena Rzepińska.

Zmiana jest wszechobecna

Jak to wszystko ma się do obecnej pandemicznej, a może już niedługo post - pandemicznej rzeczywistości? Faktem nie do podważenia w dzisiejszych czasach jest wszechobecna zmiana. Widoczna jest ona szczególnie w kwestii zwyczajów zakupowych i oczekiwań konsumentów. Skoro zmienia się samo otoczenie to może warto ten czas wykorzystać również na zmianę myślenia o naszej marce i rzuceniu na nią powiewu świeżości i przede wszystkim nowej odpowiedzialności za zdrowie i zbilansowaną dietę konsumentów. Od zawsze wiemy, że zróżnicowana dieta to podstawa naszego samopoczucia, naszej figury i naszego zdrowia.

Euroser konsoliduje marki

Jako firma Euroser sami zdecydowaliśmy się na tak odważny krok. W naszym przypadku rebranding przełożył się na skonsolidowanie marek Grikios oraz Campio. Zobaczyliśmy w tym rozwiązaniu nową propozycję dla naszych konsumentów jak i spory potencjał sprzedażowy z korzyścią dla produktów obydwu brandów. Zapraszamy konsumentów produktów nabiałowych Grikios do świata przekąsek na bazie warzyw. Tego brakowało zdecydowanie w serowym portfolio Grikios. Silna pozycja marki Grikios zadecydowała, że kwestią czasu stało się włączenie w jej portfolio przekąsek antipasti Campio, które w swym smaku idealnie oddają grecki klimat marki Grikios. Docelowo planujemy, aby antipasti występowało pod marką Grikios, natomiast, żeby przejście było łagodne oraz konsumenci, którzy znają produkty pod marką Campio nadal je kojarzyli z tym brandem, postanowiliśmy wprowadzić przejściowo markę Grikios by Campio- dodaje Junior Brand Manager marki Grikios Paulina Westerby.