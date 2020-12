Rekordowe przychody SM Mlekpol - firma zanotowała wzrost o 6 proc.

Ponadto nakłady inwestycyjne przekroczyły 150 milionów złotych m.in. ze względu na ukończenie kluczowej inwestycji, czyli Zakładu Produkcji Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich w Mrągowie. Mlekpol dynamicznie rozwinął również eksport w krajach azjatyckich oraz na Dominikanie.

Pomimo pandemii i trudnej sytuacji rynkowej branża mleczarska w Polsce po raz kolejny udowodniła, że stanowi kluczowy element dla polskiej gospodarki. Mlekpol, jako lider rodzimego mleczarstwa i jeden z największych przetwórców mleka w Europie, kolejny rok odnotował zwiększone przychody, a 2020 zamknie z wartością około 4,5 miliarda złotych. To nie tylko zasługa obserwacji rynku i dostosowywania oferty do zmieniających się potrzeb konsumentów, ale codzienna praca ponad 2800 wykwalifikowanych pracowników w 13 zakładach produkcyjnych, w których przetwarzanych jest ok. 5,5 milionów litrów mleka dziennie od 9 tys. dostawców i 4 miliony płynnej serwatki.

W tym roku po raz pierwszy uda nam się skupić prawie 2 miliardy litrów mleka – mówi Edmund Borawski, Prezes Zarządu SM Mlekpol – To absolutny rekord w branży mleczarskiej w Polsce. Wśród naszych dostawców znajdują się duże gospodarstwa rolne, które produkują około miliona i więcej litrów mleka rocznie, ale nie brakuje też mniejszych podmiotów. Cieszymy się, że pomimo pandemii udało nam się zwiększyć przychody i zrealizować planowane inwestycje. Nasze produkty znane są nie tylko w Polsce, ale praktycznie na każdym kontynencie. Współpracujemy z Libią, Irakiem, Dominikaną, Chinami i innymi krajami azjatyckimi. Oferta jest dostosowana do zmieniających się potrzeb konsumentów. Dziś wyraźnie widzimy, że modne są trendy prozdrowotne, a klienci wykazują duże zapotrzebowanie na produkty mleczne wspierające odporność i zdrowie organizmu.

Inwestycje kluczem do sukcesu

Tylko w 2020 roku Mlekpol zainwestował 150 milionów złotych. Kluczowe przedsięwzięcie to uruchomienie Zakładu Produkcji Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich w Mrągowie. Powstało tam 160 miejsc pracy. Całkowita dzienna wydajność proszkowni to 3 milionów litrów surowców mlecznych i serwatkowych. W tej chwili wykorzystywanych jest ok. 70% mocy. Wyprodukowane tam produkty proszkowe w ponad 90% są eksportowane do krajów spoza UE, głównie zrzeszonych w ASEAN, ale również do Chin, Japonii, Korea Płd. i innych państw azjatyckich.