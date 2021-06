Reprezentant Niemiec inwestuje w zamienniki mleka

Kevin Trapp jest współzałożycielem firmy No No Milk&Food GmbH, która produkuje owsiane zamienniki mleka. Produkt trafił już do sprzedaży w Niemczech.

Autor: Piłkarski Biznes/Portalspozywczy.pl

Data: 28-06-2021, 12:27

Kevin Trapp zainwestował w firmę produkującą zamienniki mleka. fot. instagram piłkarza

Wegański biznes Kevina Trappa

O wegańskim biznesie Kevina Trappa pisze serwis Piłkarskibiznes. Bramkarz przyznał, że źle czuł się po codziennej filiżance cappucino. Po konsultacji z lekarzem, zaczął szukać alternatyw dla mleka krowiego. Jego wybór padł na napoje owsiane.

Do wykonania kolejnego kroku Trappa skłoniła...pandemia. Utrudnienia w dostawach dostępnych na rynku zamienników mleka przekonały zawodnika do stworzenia wspólnie ze znajomymi własnego biznesu - No No Milk&Food GmbH. Pierwszy produkt firmy - Oat Mølk w lutym 2021 r. trafił do sprzedaży online i niektórych marketów w Niemczech. Zamiennik mleka adresowany jest także do baristów.

Kevin Trapp inwestuje w zamienniki mleka

Kevin Trapp, który w mediach promuje Oat Mølk jako ambasador marki przyznaje, że to pierwszy biznesowy projekt, w który zainwestował. Firma informuje, że jeszcze w 2021 roku wypuści na rynek drugi produkt.

Kevin Trapp to pięciokrotny reprezentant Niemiec. Bramkarz, który najbardziej znany jest z występów w Paris Saint-Germian, obecnie występuje w Eintrachcie Frankfurt.

Szacuje się, że globalny rynek roślinnych zamienników mięsa i mleka w 2026 roku będzie wart 3,5 mld dolarów.