Mleko to napój, który towarzyszy nam już od najmłodszych lat, ale czy wiecie czemu? Odpowiedz jest prosta, mleko i produkty mleczne to cenne źródło witamin i minerałów. Stanowi ono źródło wapnia, magnezu, potasu, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach A, D, E, K oraz witamin rozpuszczalnych w wodzie: B1, B2, B6, B12. Rezygnacja z nabiału w jadłospisie najmłodszych pociąga za sobą szereg określonych konsekwencji zdrowotnych.

Data: 09-06-2021, 12:00

Rezygnacja z nabiału niesie określone konsekwencje zdrowotne

Bardzo poważnie zostaje zachwiany jego rozwój fizyczny i intelektualny, wskutek deficytu witamin i składników mineralnych, których najlepszym źródłem są właśnie produkty mleczne.

Dzieciaki Mleczaki

Aby poznać więcej mlecznych tajemnic zachęcamy do dołączenia do bezpłatnego projektu pt. „Dzieciaki Mleczaki” realizowanego przez Polską Izbę Mleka i sfinansowanego z Funduszu Promocji Mleka. Aby dołączyć do projektu wystarczy wejść na stronę www.dzieciakimleczaki.pl i wypełnić deklarację online, podpisać i przesłać skan na adres dzieciaki@dzieciakimleczaki.pl.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony www.dzieciakimleczaki.pl oraz fanpage na FB projektu, gdzie na bieżąco możecie śledzić działania realizowane w ramach projektu oraz poznać mnóstwo mlecznych ciekawostek.

