Coraz bardziej burzliwa staje się sytuacja wokół mleczarni w Końskich. Części dostawców mleka do spółdzielni nie podoba się zmiana właściciela. Rozwiązanie umowy zapowiedziało już czterech dużych producentów.

Część dostawców mleka do OSM Końskie nie chce dłużej współpracować z mleczarnią. fot. shutterstock

Dostawcy mleka odchodzą z OSM Końskie

Kilkunastu dużych dostawców mleka składa wymówienie lub rezygnuje z podpisania aneksów do umowy z konecką mleczarnią - donosi Radio Kielce. Według rozgłośni taką decyzję miało podjąć czterech rolników dostarczających łącznie 100 tys. litrów mleka miesięcznie do OSM Końskie.

Rolnicy tłumaczą swoją decyzję m.in. niskimi cenami skupu mleka, a także zamieszaniem, jakie panuje wokół zmiany właściciela mleczarni. Jak wskazują, o sprzedaży mleczarni Polmlekowi dowiedzieli się po fakcie, a zarząd spółdzielni nie chce ujawnić kwoty transakcji. Zarząd OSM Końskie konsekwentnie odmawia komentarza.

Jak dowiedział się portalspozywczy.pl, w sobotę 25.03.2023 r. Rada Nadzorcza Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Końskich po przeanalizowaniu złożonych ofert dotyczących przyszłości mleczarni, zdecydowała się przyjąć propozycję Polmleku.

Jerzy Borucki obiecuje, że Polmlek utrzyma dotychczasowe zatrudnienie oraz będzie skupował mleko od wszystkich współpracujących dotąd ze spółdzielnią rolników.

28 marca producenci mleka otrzymali cenniki i aneksy do umów od nowego właściciela Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Końskich Grupy Polmlek. Stawki, które mają wejść w życie 1 kwietnia, wzbudzają niepewność wśród rolników.

Przejęcie OSM Końskie przez Polmlek potwierdza to, na co wskazuję od jakiegoś czasu - konsolidacja branży mleczarskiej jest nieunikniona, a obecna sytuacja gospodarcza i rynkowa jedynie przyspiesza to zjawisko - mówi nam Łukasz Targoszyński, partner w Kancelarii Baker McKenzie.

