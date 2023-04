100% delegatów na Walne Zgromadzenie OSM Końskie głosowało za sprzedażą Polmlekowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa.







Jerzy Borucki i Andrzej Grabowski - właściciele Polmleku

Głosowanie w sprawie sprzedaży spółdzielni Polmlekowi

28 kwietnia 2023r delegaci na Walne Zgromadzenie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Końskie jednogłośnie podjęli uchwałę zezwalającą na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. zakładu mleczarskiego w Końskich, Grupie Polmlek. Konsekwencją uchwały jest podjęcie działań zmierzających do zakupu majątku przez Polmlek. Delegaci na Walne Zgromadzenie OSM Końskie podtrzymali decyzję Rady Nadzorczej OSM Końskie z dnia 25.03.2023 r.

Od 1 kwietnia Grupa Polmlek dzierżawi zakład w Końskich, utrzymując codzienną operacyjną działalność. Jako dzierżawca prowadzimy produkcję na niezmienionym poziomie – mówią współwłaściciele Grupy Polmlek Andrzej Grabowski i Jerzy Borucki.

Dzierżawa zakładu produkcyjnego jest okresem przejściowym, w drodze do zakupu przez Grupę Polmlek majątku spółdzielni. Zawarcie umowy sprzedaży jest warunkowane m.in. uzyskaniem zgody UOKiK. Do czasu finalizacji i zatwierdzenia umowy, zakład będzie działał na mocy umowy dzierżawy.

Zakład mleczarski w Końskich będzie rozwijany

Decydując się na dzierżawę majątku OSM i podjęcie przez Polmlek prowadzenia zakładu właściciele Grupy Polmlek zobowiązali się rozwijać działalność produkcyjną zakładu oraz zwiększać ilość skupowanego mleka. Polmlek obecnie odbiera mleko od wszystkich rolników wskazanych przez OSM Końskie.

Grupa Polmlek to druga według rankingu Forbsa prywatna firma branży spożywczej w Polsce Dzięki innowacyjnym technologiom, elastyczności i szybkiemu podejmowaniu biznesowych decyzji Polmlek z sukcesem rozwija przejęte w minionych latach zakłady. Bliźniaczy do mleczarni w Końskich zakład Polmleku w Lidzbarku Warmińskim to dziś jedna z najnowocześniejszych firm przetwórstwa mleka w Europie. Tylko w Lidzbarku Polmlek zatrudnia ponad 700 pracowników (cała GRUPA POLMLEK blisko 5000), przerabiając blisko 4 mln litrów mleka i serwatki na dobę.

Dynamiczny rozwój jest obecnie udziałem także przejętej przez Grupę Polmlek mleczarni Lacpol w Piotrkowie Kujawskim - niemal identycznego jeszcze kilka lat temu zakładu, jak ten w Końskich. Od czasu przejęcia przez Grupę Polmlek zakład w Piotrkowie podwoił ilość przerabianego mleka, inwestując w ekologiczne źródła energii, nowe linie i nowoczesne metody zarządzania.

Ciężko dziś mówić o gamie produktów, jakie będą wytwarzane w zakładzie w Końskich. Mleczarnia przechodzi audyt. Specjaliści z Grupy Polmlek sprawdzają możliwości produkcyjne - mówią właściciele Polmleku

Warto dodać, że Grupa Polmlek jest dziś jednym z największych polskich eksporterów produktów mleczarskich. Wyroby z 14-stu zakładów Polmleku w Polsce i Maroko są sprzedawane do ponad 130 krajów świata. Trafiają na tak wymagające rynki, jak Japonia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wietnam, Malezja. Nasze wyroby eksportujemy także do wszystkich krajów Unii Europejskiej. Przejmowane przez Polmlek firmy są rozwijane tak, by spełniały najwyższe światowe standardy bezpieczeństwa produkcji żywności.

