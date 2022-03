Rosną koszty zakładów mleczarskich. Na rynku panuje niepewność i tymczasowość

Na rynku mleczarskim ciągle mierzymy się ze wzrostem cen towarów i usług. To już nie tylko węgiel, gaz i ropa. Wzrost cen tych nośników spowodował lawinowy wzrost większości towarów. Wzrosły też koszty usług – mówi Andrzej Minarczuk, prezes OSM Kosów Lacki.

Autor: Roman Wieczorkiewicz

Data: 15-03-2022, 10:42

Rosną koszty zakładów mleczarskich - mówi Andrzej Minarczuk

- Na szczęście nasza Spółdzielnia jest już na finale trwających inwestycji, więc wzrost tych kosztów nie uderza w nas tak mocno. Ale już wyższe ceny energii i węgla o ponad 100% mocno dają się we znaki. Poza tym rynek chyba przyzwyczaił się do wyższych cen wyrobów mleczarskich. Z miesiąca na miesiąc rośnie też cena mleka. U rolników również wzrastają koszty, a galopująca inflacja robi resztę. Ogólnie na rynku panuje niepewność i tymczasowość – podkreśla prezes Minarczuk.

Inwestycje w OSM Kosów Lacki

Prezes zapytany o to, co dzieje się w Spółdzielni, powiedział, że rozpoczęte inwestycje dobiegają końca. - Kotłownia gazowa wraz z kogeneracją lada dzień zostanie dopuszczona do eksploatacji. Koszty cen gazu przerażają, ale uwzględniając fakt, iż połączona z kotłownią kogeneracja będzie wytwarzać prąd na potrzeby zakładu, inwestycja ta ciągle wygląda korzystnie – mówi prezes OSM Kosów Lacki.

Kotłownia gazowa to nie jedyna inwestycja prowadzona w kosowskiej mleczarni. Nowa zakupiona serownia o wydajności ok 200 tys l mleka na dobę w przyszłym tygodniu wchodzi w etap rozruchu próbnego. Samo przygotowanie jej do pełnej pracy potrwa jeszcze co najmniej 1-2 miesiące. - Dobrze, że prace przy obydwu inwestycjach dobiegają końca, bowiem rynkowa niepewność i wzrosty cen spowodowały by znaczny wzrost kosztów obydwu inwestycji – zauważa nasz rozmówca.

Wojna nie dotyka spółdzielni

W obecnej chwili nie sposób uciec od tematu związanego z wojną na Ukrainie. - Na szczęście nie prowadziliśmy bezpośredniej sprzedaży do Ukrainy, więc wojna zasadniczo nie wpłynęła na pracę zakładu. Mamy też zatrudnionych tylko 3 pracowników z Ukrainy, którzy nie zamierzają wyjechać z Polski. Tak więc poza ogólnym niepokojem związanym z dalszym rozwojem sytuacji na Ukrainie, dotychczas wojna nie wywarła negatywnego wpływu na Spółdzielnię – uspokaja Andrzej Minarczuk.