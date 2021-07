Rośnie eksport do Chin polskich produktów mlecznych

Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, w pierwszych czterech miesiącach 2021 roku wartość eksportu z Polski do Chin mleka i produktów mleczarskich wyniosła 53 mln euro.

Data: 16-07-2021, 14:48

Polskie produkty mleczne częściej trafiają do Chin /fot. Unsplash

W ciągu pierwszych czterech miesięcy bieżącego roku wartość eksportu z Polski produktów mleczarskich obejmujący kody CN 0401–0406, 2105 oraz wybrane produkty z pozycji CN 3501 wyniosła 852 mln EUR (3,9 mld zł) i rok do roku była o około 8% wyższa.

Głównym odbiorcą polskich produktów mleczarskich jest rynek UE-27. W okresie styczeń-kwiecień 2021 roku udział tych krajów w wartości eksportu wyniósł 62%, a w przeliczeniu na pieniądze było to 531 mln EUR. W porównaniu z takim samym okresem było to więcej o 9,5%.

Gdzie jedzie polskie mleko?

Głównymi odbiorcami produktów mlecznych były: Niemcy (19% wartości i 163 mln EUR), Czechy (6% i 52 mln EUR), Włochy i Niderlandy (po około 5% – odpowiednio 41 mln EUR i 39 mln EUR) oraz Rumunia (4% i 34 mln EUR).

Z kolei eksport do krajów WNP był niewielki i w pierwszych czterech miesiącach tego roku wyniósł 5%. Łączna wartość wyeksportowanych tam produktów to 41 mln EUR, to jest o 14% mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

Szczególnie dobrze wygląda eksport do Chin. W okresie od stycznia do końca kwietnia bieżącego roku polskie zakłady mleczarskie za Wielki Mur wyeksportowały za kwotę 53 mln EUR, co w całym portfelu eksportowym stanowi 6%.

Nie ma zaskoczenia

– To, że rośnie nasz eksport do Chin, to nie jest zaskoczenie, bowiem polska branża mleczarska od lat systematycznie i metodycznie pracuje nad tym rynkiem. Działania promocyjne prowadzone na chińskim rynku przez Polską Izbę Mleka są widoczne. Jeszcze 5 lat temu wpisanie w chińską wyszukiwarkę Baidu chińskiej frazy „bolan niunai” czyli „polskie mleko” nie dawało prawie żadnego wyniku. Obecnie wyniki są liczne i co najważniejsze pozytywne – powiedział Jacek Strzelecki, ekspert od chińskiego prawa bezpieczeństwa żywności oraz rynku rolnego i rolno-spożywczego.

Według danych GACC (General Administration of Customs China) Polska jest siódmym na świecie, a 4 z UE, eksporterem do Chin mleka i produktów mleczarskich.

Pozycja Polski będzie rosnąć

– Pozycja Polski powinna się zmienić na plus jeszcze w tym roku, bowiem od marca tego roku polskie mleczarnie mogą eksportować do Państwa Środka produkty mleczarskie na cele paszowe. Branża o to zabiegała od dawna. Produkowane przez nasze mleczarnie mleko w proszku, serwatka w proszku, permeat serwatkowy na cele paszowe plasują się na najwyższej półce jakościowej i bezpieczeństwa, a do tego – w porównaniu z konkurencją – są dla chińskich kontrahentów atrakcyjne cenowo. Spodziewam się, że będzie to kolejny po mleku UHT nasz hit eksportowy – wyjaśnił Strzelecki.