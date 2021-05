Rusza 6. sezon Milko Mazury MTB – start w Iławie

W najbliższy weekend (29-30 maja) odbędą się pierwsze zawody w ramach kolarskich zmagań Milko Mazury MTB. W tym roku wielkie otwarcie szóstego sezonu nastąpi w Iławie - to nowa lokalizacja na mapie wyścigu. Marka Milko jest sponsorem tytularnym wydarzenia, które składać się będzie z 10 etapów i zakończy się we wrześniu.

Milko Mazury MTB to najszybciej rozwijający się cykl wyścigów kolarstwa górskiego w Polsce, odbywający się w północno-wschodniej części kraju. Ponownie centra turystycznych miast Warmii i Mazur staną się areną zmagań dla setek kolarzy z Polski i zagranicy. Trasy wszystkich wyścigów wytyczono tak, by przebiegały przez najatrakcyjniejsze tereny leśne, specjalne ścieżki rowerowe poprowadzono wzdłuż stromych brzegów mazurskich jezior. Cykl wystartuje na południu Mazur - w Iławie, gdzie odbędzie się Wyścig Pięciu Jezior - gwarancja dobrze rozpoczętego sezonu.

- Zmagania kolarskie Milko Mazury MTB na stałe wpisały się już do kalendarza najważniejszych kolarskich wydarzeń sportowych w Polsce. Dlatego cieszymy się, że odbywa się na terenach nam tak bardzo bliskich. Produkty Milko w opakowaniach „on the go” powstają w SM Mlekpol w Mrągowie, czyli w mieście, w którym kolarze pojawią się w tegorocznym cyklu dwukrotnie i gdzie zakończą zmagania w wielkim finale. Jesteśmy sponsorem tytularnym zawodów, bo Milko to marka dla osób aktywnych, uprawiających sport i ceniących spędzanie czasu na świeżym powietrzu, a Milko Mazury MTB to właśnie znakomita okazja do wysiłku fizycznego, przeżycia sportowej przygody, dobrej zabawy i zdrowej rywalizacji w otoczeniu najpiękniejszych mazurskich pejzaży – mówi Dorota Grabowska, Kierownik Działu Marketingu SM Mlekpol.

Dla każdego

Zawodowe grupy kolarskie, amatorzy oraz pasjonaci kolarstwa górskiego, dzieci i młodzież – wszyscy znajdą coś dla siebie podczas kolarskich weekendów. Dla najmłodszych zostaną wytyczone specjalne trasy w ramach rywalizacji Łaciate Junior Strider Racing. Marka Łaciate Junior jako sponsor strategiczny, angażuje się w etap dla dzieci, promując wśród nich zdrowe współzawodnictwo.

- Cieszymy się, że już po raz szósty będziemy mogli rozpowszechniać tę wspaniałą dyscyplinę wśród dzieci i młodzieży. Przez cały okres wiosenno-letni namawiamy na aktywność, zdrowy tryb życia i rodzinne spędzanie czasu. Do tej pory udział w Milko Mazury MTB wzięło blisko 16 000 zawodników i zawodniczek z całej Polski, a zmagania na trasach obserwowało około 150 000 osób. Jesteśmy pewni, że w tym roku również nie zabraknie sportowych wyzwań dla uczestników i niezapomnianych emocji dla kibiców - mówi Arkadiusz Cała, organizator wyścigów Milko Mazury MTB.

Terminarz

Terminarz wyścigów Milko Mazury MTB 2021:

• 29-30 maja – Etap 1 – Iława – WIELKIE OTWARCIE SEZONU MILKO MAZURY MTB

• 12-13 czerwca – Etap 2 – Piecki

• 26-27 czerwca – Etap 3 – Mikołajki

• 10-11 lipca – Etap 4 – Mrągowo

• 31 lipca – 1 sierpnia – Etap 5 – Pasym

• 14-15 sierpnia – Etap 6 – Giżycko

• 28-29 sierpnia – Etap 7 – Ryn

• 4-5 września – Etap 8 – Węgorzewo

• 18-19 września – Etap 9 – Pisz

• 25-26 września – Etap 10 – Mrągowo – WIELKI FINAŁ MILKO MAZURY MTB

Po więcej informacji na temat zdrowego stylu życia i porad dotyczących aktywności fizycznej zapraszamy na: ruszajzmilko.pl.